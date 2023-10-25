亞冠︱傑志又輸十二碼　反勝為敗出線渺茫　VAR改判曼谷聯領紅

亞洲聯賽冠軍盃分組賽，主場的香港代表傑志周三（25日）雖然早段曾領先曼谷聯，但球隊連續兩場輸十二碼，縱然尾段多打一人，最終仍輸1：2，今屆錄得三連敗，出線淘汰賽機會渺茫。



傑志今季亞冠戰績未如理想，加上廣大球迷對曼谷聯認識有限，今仗入場人數僅得2259人，比上場鬥獅城水手（開賽時間跟港足亞運四強對日本「撞期」）還少約800人；作客的曼谷聯亦有近百名擁躉撐場，在場內高歌打氣。

曼谷聯有近百名球迷入場打氣。（梁鵬威攝）

「藍鳥」收起去仗犯錯的防中奧拿斯，改派查理史葛擔正；在金信煜跟祖連奴因傷避戰下，奧地利前鋒恩查獲委以重任。

開賽僅7分鐘，費蘭度後場大腳長傳，曼谷聯守門員卡邁出迎時「派膠」，於禁區外跣腳失重心，恩查快守衛一步頂前再射入空門，助球隊領先1：0。6分鐘後，基爾頓直線妙傳羅梓駿右路傳中，米基爾跳頂卻高出。

曼谷聯守門員早段犯錯，出迎時突然失重心。（袁志浩攝）

恩查射入空門，連續兩場亞冠分組賽有入波。（袁志浩攝）

傑志又輸十二碼 尾段因VAR改判多踢一人

傑志上半場中後場壓逼搶截甚為有效，阻斷了部份曼谷聯攻勢，偏偏至補時階段失守，被對方左路拗腰傳中，中路大漏下由潘米燦都（Rungrat Phumichantuk）尾柱撞入追平。

換邊後「藍鳥」繼上仗後再輸十二碼，曼谷聯球員挑波省中費蘭度伸出的左手，球證判罰極刑，經VAR覆核超過兩分鐘後，判定手球接觸點於禁區內，維持原判。客隊由莫塔伊拿西奧（Willen Mota Inacio）操刀，保羅「捉到路」仍被射破十指關，曼谷聯反超前2：1。

傑志上半場尾段被追和，守門員保羅相當失望。（梁鵬威攝）

+ 2

曼谷聯56分鐘有中堅貢薩維斯薩蒂尼路（Everton Goncalves Saturnino）接應罰球頂中橫楣，但傑志亦有明加索夫近門衝頂還以顏色，惜被對方守門員落地救到。「藍鳥」換入陳晉一跟伊高沙托尼加強攻力，83分鐘，曼谷聯中場查迪腳底踩落米基爾腳腕、經VAR建議主球證到場邊「睇機」後被逐離場。傑志雖然多打一人，尾段強攻，潘沛軒補時5分鐘近門失機，終無力追回敗局，僅負1：2。

曼谷聯至今3戰全勝得9分，位列F組榜首。同組另一場分組賽，全北汽車3：0贏獅城水手，前賽後3戰得6分排次名；仍未有分數落袋的傑志，則排在得3分的獅城之後包尾，在分組賽尚餘3場下，要以小組首名，或東亞區5組中3支最佳次名球隊的身份出線，機會不容樂觀。

傑志中場陳俊樂今場表現拚命。（梁鵬威攝）