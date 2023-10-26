杭州亞殘運｜朱文佳過兩關衝擊雙金　陳浩源憾負日本摘銅

殘疾羽毛球港將朱文佳今日（26日）雙線出戰，先在SH6級別男單淘汰隊友王鎮炎入決賽，其後二人聯手擊敗印度組合，打入SH6男雙決賽，朱文佳有望衝擊兩金。出戰WH2級別男單的陳浩源，在4強不敵日本的梶原大暉，為港隊再添一銅。



世界排名第一的朱文佳，今早接連出戰SH6級別的男單及男雙賽事，他先在男單4強鬥隊友王鎮炎，朱文佳未遇太大威脅，結果以21：12及21：10輕取隊友晉級，決賽將與印度的Krishna Nagar爭金，而王鎮炎則為港隊增添一面銅牌。

兩名港隊成員內鬥後，立即合作轉戰雙打4強，與印度組合爭奪決賽席位，這對港隊組合同樣贏得輕鬆，以21：8及21：5大勝對手過關，將與中國組合林乃利／曾慶濤爭奪金牌。

朱文佳出發亞殘運前，直言希望三項都有獎牌，縱然混雙未能達標，但如今在男單及男雙一同殺入決賽，有望爭奪雙金。

朱文佳在SH6級別男單及男雙打入決賽，有望衛擊雙金。（中國香港殘疾人奧委會提供）

即使王鎮炎在男單4強不敵隊友，都為港隊增添一銅。（中國香港殘疾人奧委會提供）

上屆WH2級別男單銀牌得主陳浩源，在男單4強硬撼日本好手梶原大暉，首局曾經落後9：14，其後力追一度反超前17：16，可惜未能力保優勢，以20：22先輸一局。陳浩源第二局再輸11：21，力戰64分鐘直落兩局落敗，無緣決賽，摘下銅牌。