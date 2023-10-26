拳擊｜潘啟情4回合KO對手重奪金腰帶　「希望成為世界級拳手」

香港拳擊運動員潘啟情繼今年6月重返職業擂台後，周四（29日）再次到泰國出戰Way of the Champions拳賽，他在第4回合技術擊倒（TKO）主場出戰的泰國拳手Wichet Sengprakhon，相隔4年再奪WBC亞洲洲際輕蠅量級金腰帶。

潘啟情賽後表示，「好享受今日的比賽。等了這個機會4年」，更揚言希望成為世界級拳手。



潘啟情再奪WBC亞洲洲際輕蠅量級金腰帶。（公關提供）

潘啟情自2019年挑戰WBO輕蠅量級世界青年金腰帶失敗後，中間經歷4年未曾登上職業擂台的日子，他6月底在泰國出戰Way of the Champions拳賽是他4年來首場正式職業賽，僅花1分鐘便KO對手。

相隔4個月，他再次來到泰國參加Way of the Champions賽事，與泰國拳手Wichet Sengprakhon爭奪WBC亞洲洲際輕蠅量級金腰帶。

「這條腰帶是新的開始」

他成功在第4回合技術擊倒對手，重奪這條金腰帶，潘啟情賽後說：「好享受今日的比賽。等了這個機會4年，對於18歲的自己來說，這條腰帶是目標。而對於27歲的我而言，這條腰帶是新的開始。我好想繼續行落去，成為世界級拳手。」

作客泰國比賽並不容易，Raymond稱：「第一次感受到在客場作戰時，整個場都叫對方的名字，為他歡呼，但我並沒有因此受影響。好多謝來現場支持我的所有人。」

為了今場比賽，團隊特別從菲律賓請來跟對手打法近似的拳手跟他對練，他亦讚揚今場對手Wichet Sengprakhon經驗豐富，「每次他中了『好應』的拳都有辦法還擊及看上去沒事似的。他的拳是很重，不過都是我接受的範圍內，也沒有被他影響，知道我的拳有效好多，打的時候我好有信心贏到。」