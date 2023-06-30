拳擊｜潘啟情相隔4年重返職業擂台　首戰僅花1分16秒KO對手

香港拳擊運動員潘啟情自2019年挑戰WBO輕蠅量級世界青年金腰帶失敗後，中間經歷4年未曾登上職業擂台的日子，他周四（29日）在泰國出戰Way of the Champions拳賽，他在4年來首場正式職業賽，僅花1分鐘便KO對手。



潘啟情賽前過磅後，已揚言「第一場回歸職業嘅比賽當然要華麗地擊倒對方分勝負」，他亦兌言諾言，周四在第十場賽事上陣的他，與23歲的泰國拳手Adisorn Singmanatsak Gym（Adisorn Nueangchomphu，賽前2戰2負），合演6回合賽事，不過他僅花1分16秒便KO對手，以一場勝利回歸職業拳壇，目前職業賽紀錄為8勝2負5次KO勝。

潘啟情賽後道：「隔咗四年，好開心可以返嚟職業拳擊，我仲係現役香港職業拳擊運動員，潘啟情」。他坦言比賽時間不停改變，「原本第十場，變咗第九場，點知中間加咗場exhibition（表演賽），然後又變返第十場。熱身又凍返又熱返，上台嘅時候唔係特別集中，用老方法試吓對方嘅拳，handle（處理）到就冇問題，然後搵啱位就stop（停）咗佢。」

這位香港拳手表示，下個目標是再戰8回合賽事，進而出戰10回合的腰帶賽，「我唔想再等，已經等咗四年。我想繼續挑戰自己成為一個更好拳手，挑戰世界級嘅拳手。而家嘅WBC（World Boxing Council，世界拳擊理事會）嘅Asia Champion（亞洲冠軍，目前為Danai Ngiabphukhiaw）同OPBF（Oriental and Pacific Boxing Federation，東方與太平洋拳擊聯盟）嘅冠軍（目前為堀川謙一）都係我認識同欣賞嘅拳手，我好希望可以挑戰佢哋，再一次為香港贏WBC嘅亞洲洲際金腰帶。」