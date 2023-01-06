UEF終極激鬥｜潘啟情望重返職業　楊曉茹僅得三日備戰仍奪冠

香港拳擊好手潘啟情（Raymond）在周五晚（6日）出戰UEF「終極激鬥」，香港久未舉辦大型拳賽，吸引逾500名觀眾入場為港將助威。最終Raymond不負眾望，以4:1勇挫蒙古拳手Orkhontungalag Unubold，贏得51公斤級別金腰帶。



潘啟情在2019年曾在香港出戰WBO輕蠅量級世界青年冠軍戰，惟打足十回合後不敵中國的李翔，未能奪得夢想中的世青冠軍，此後他在2021年「培生擂台：無敵盃」以點數擊敗姚達暉，之後一直未有機會正式比賽。

到今日，潘啟情終在「終極激鬥」出戰Orkhontungalag Unubold，這名23歲蒙古對手業餘賽戰績為3勝4負，曾是亞錦賽代表，並以出拳密集見稱，這也是潘啟情自2019年來，再次與香港以外的拳手碰頭。

潘啟情久違地對戰外地拳手。（廖雁雄攝）

潘啟情在初段稍處下風，惟其後第二回合逐漸掌握距離感和採取守勢伺機出拳，在主場觀眾呼喊打氣下，最終在3回合中以4：1擊敗對方。

他取勝後，獲教練Jake抱起並振臂繞台致意：「嘩，原來短短3回合都幾難。」潘啟情在取勝後笑道，「以為自己打過10回合經驗和世界冠軍，預想過對手打過亞錦，應該很強，我第一回合都仲未好捉到對方節奏，第二、三回合才跟到對方。」

潘啟情3年間經歷失落WBO輕蠅量級世青金腰帶、轉拳館、疫情等難關，他指賽前重返職業拳手訓練模式，把今晚一戰視之為試煉，盼證明自己在3年來的進步，「今場是我打過最難的對手，好開心可以與他競技，學到很多東西。」

潘啟情在2015年剛開始打業餘拳擊時，曾代表香港打城市盃，惟當時減磅後體能不足，在僅兩人出賽下奪銀牌，「覺得自己輸得好核突，三回合被人追着打，所以一直沒有講過。」他續說：「今次再代表香港有回歸初心的感覺，最大不同是經過多年，訓練水平提升了，由20歲開始都是由Jake訓練我，很開心在這場賽事中，把他所教我的都應用出來。」

潘啟情仍想重返職業拳壇。（廖雁雄攝）

潘啟情在擂台上9分鐘誓毫無保留爭勝，其終極目標仍是重返職業，「想再試多次職業拳擊，計劃去菲律賓、泰國比賽，若最後不成事，會疊埋心水轉投奧運拳擊，代表香港為拳手爭取更多資源，讓大家有更好的平台、資源，一起成為更好的拳手。」

港隊女將楊曉茹僅得三日備戰仍奪冠

頭場由28歲女拳手楊曉茹與蒙古Sodom-OD Binderiya爭奪女子54公斤級別冠軍，為港隊打頭陣的她最終在現場觀眾助威下，以點數4：1輕取對手。

去年投身職業賽的她生涯兩戰兩勝兩K.O.，今場轉打業餘賽的她笑言臨時頂替拳手，「好刺激，得3日預備訓練、減磅、調整，除了緊張外，刺激多啲。」一日半減了3公斤，她指之前有比賽經驗減開磅，因而不算太大壓力，但鬥外國拳手「超興奮」。

「在本地業餘賽沒有鬥過外國選手，去年開始打職業，有了對外國拳手經驗，今次第一次鬥蒙古（拳手），比拼速度好開心。」她在擂台與對手硬碰時不時展露笑容，她笑言：「我不求點數，而是追求K.O.和駁拳，愈打愈興奮，愈打愈有，是我的打鬥風格。」她將在下月出戰職業賽，赴泰國爭洲際金腰帶，「贏咗就真係可以衝出香港。」