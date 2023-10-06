英超｜高普突稱要求與熱刺重賽發言被誤解　「我們不是小孩子了」

歐霸分組賽，利物浦以2：0擊敗聖基萊斯聯，不過賽後記者會的焦點還是落在紅軍領隊高普（Jürgen Klopp）日前關於英超對熱刺的重賽要求。

只是今次坐在受訪席上，這名德國教頭卻表示自己的說話被誤解，而且球隊已經從那場比賽中走出來，「我們不是小孩子了」。



周日（1日）熱刺對利物浦的英超比賽，球證誤判導致利物浦失利之事鬧得沸沸揚揚。高普在今仗的賽前記者會上表示「事情的唯一結果就是重賽」，相關言論引起不少討論，不過這次賽後再談到相關話題時，他卻表示該番說話被誤解。

高普表示自己在賽前記者會上的說話被誤解。（Getty Images）

「我知道昨天聊到另一場比賽時事情便會變得困難，我就知道。然後你們所有人都再次向我證明了這一點，全世界都是這樣。」高普說道。「我想當時每個人都聽到我說了些什麼，但很顯然每個人都理解成別的事情，不過也沒所謂。」

他續稱自己在無意中創造出一則頭條新聞，不過球隊已將面對熱刺的賽果拋諸腦後，「那已經是很久之前的事，我們已經不在意了。我們不是小孩子或是什麼，只是有些問題想要得到答案，所以才提出來而已。」

高普的重賽要求被報道後引起不少討論，英格蘭國家隊主帥修夫基（Gareth Southgate）亦為其中之一，「從小孩子問始我便總是被教育，球證的判決即為最終決定，或許你會同意或不同意，但我們必須要接受。」

在國家隊友誼賽的記者會上，修夫基解釋自己也不喜歡VAR，「以前每個人都會在酒吧抱怨及責罵球證，現在依然如此。因此我不確定我們是否真的將問題解決了。」但同時他亦認為，足球已不可能倒退回不以科技來作決策的時候。

英格蘭國家隊主帥修夫基坦言自己也不喜歡VAR。（路透社）

他又提到在球場內觀戰時，對VAR判決過程一無所知的沮喪感，「我總是意識到，那些付出金錢到現場支持的觀眾，他們是唯一不知道現場發生什麼事情的人，」修夫基續說道。「我經常坐在球場內觀戰，但很幸運地我一般情況下都是有免費門票，但其他觀眾不是，他們是用真金白銀買票入場的，他們不知道發生什麼事情的時候，便只能拿出電話打給家人或其他人，去問究竟怎麼了。」

「你能在球場內感受到那種失落感，我在球場內的感覺是，他們不一定想要14分鐘的補時，又或是那些他們沒有完全參與其中的決定。」修夫基補充道。

修夫基認為現場球迷很多時候都不知道VAR介入時發生了什麼。（Getty Images）

高普要求重賽的言論亦引來阿士東維拉主帥艾馬利（Unai Emery）回應，他同意利物浦很不幸，但認為球證犯錯也只能接受，「在沒有VAR之前，誤判比現在更多。現在我能接受VAR出現一些錯誤，那些都是一些小錯誤，當然利物浦今次是一個大誤判，但我們也必須接受──因為在沒有VAR之前，有更多更多更多的誤判。」