英超︱白禮頓2：2迫和利物浦　韋斯咸2：2追平紐卡素

周日英超賽事，利物浦作客白禮頓，再次因為防守失誤，成為先落後一隊。

完半場前幸得埃及射手沙拿「救駕」，5分鐘內梅開二度，紅軍半場以2：1反超前，可是面對白禮頓，他們再次未能全取3分。



白禮頓把握利物浦失誤先開紀錄。（Getty Images）

迪沙比帶領的白禮頓，可說是利物浦「剋星」，上季聯賽對戰1勝1和，足總盃亦踢紅軍出局。今仗主場上陣，開賽20分鐘便成功把握紅軍後防失誤。

門將艾利臣傳球予雲迪積克，荷蘭中堅漫不經心地傳向被3位白禮頓球員包圍的麥亞里士打，結果皮球被西蒙艾丁拿（Simon Adingra）截去並大步推順射入。

不過之後輪到白禮頓中場交失，利物浦把握機會以一記快速突擊，紐尼斯妙傳，艾利洛「靚漏」，由沙拿完成任務扳平。完半場前利物浦博得十二碼，沙拿主射中鵠，5分鐘內梅開二度，利物浦半場2：1反超前。

利物浦中前場一班年輕人踢來腳頭爽利，活力十足，可是始終未能再找到入球拉開比數。戰至78分鐘，更被白禮頓憑死球扳平。馬治罰球傳中，中堅鄧克近門射入。雙方踢成2：2完場，各得1分，高普依然未能在迪沙比帶領的白禮頓身上全取3分。

鄧克（左）的入球助白禮頓2：2迫和利物浦。（Getty Images）

同時進行的另一場賽事韋斯咸主場迎戰紐卡素，8分鐘便由蘇錫克（Tomás Soucek）先開紀錄，半場領先1：0。

紐卡素下半場由前鋒伊沙克（Alexander Isak）在57、62分鐘的入球，5分鐘內梅開二度反超前。

後備入替的古達斯為韋斯咸在紐卡素身上搶回1分。（Getty Images）

韋斯咸領隊在76分鐘以古達斯（Mohammed Kudus） 入替蘇錫克，這個調動在比賽末段果然奏效，古達斯89分鐘在禁區邊起腳射入為韋斯咸扳平，搶回1分，在聯賽榜以1分之差力壓紐卡素，守住第七位。

狼隊雖由黃喜燦在53分鐘開紀錄，兩分鐘後便被阿士東維拉由中堅柏奧托利斯（Pau Torres）近門撞射入網扳平，1：1同樣各得1分完場。