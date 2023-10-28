東拿利賭波停賽10個月全球執行　傳紐卡素放眼沙特聯賽借兵應急

紐卡素中場東拿利（Sandro Tonali）的10個月停賽令正式開始，由本周末對狼隊的英超起缺陣。

雖然紐卡素領隊艾迪賀維在周五（27日）早上的記者會仍表示東拿利有比賽資格，但國際足協在周五晚表示，批准了意大利足總的申請，將東拿利的停賽令擴展至全球球壇。意大利足總表示，23歲的東拿利違反了禁止足球員參與足球賭博的規例，他除了停賽以外，還要被罰款2萬歐元。



意大利足總周四宣布，東拿利違例參與足球賭博，違反足總、歐洲足協及國際足協的規例，處罰他停賽10個月，另要接受8個月的治療，幫助他戒除賭癮。紐卡素領隊艾迪賀維周五早上表示，得悉相關消息，但未收到意大利足總的文件。國際足協周五晚宣布，東拿利的停賽令全球適用，這代表這位意大利中場無法在周末代表「喜鵲」作客狼隊。

東拿利在7月以5500萬鎊從AC米蘭加盟，他是紐卡素史上第二貴的新兵。艾迪賀維坦言，今夏簽入他的時候，並不知他有賭波。艾迪賀維說：「你當時根據所能掌握的資料去作決定。我們真的很喜歡他這個足球員，不知道有這個可能的。」

「當然，我們在一段時間內失去一名優秀的球員，這讓人感到沮喪和失望。這證明沒有人知道明天會發生什麼。這是一個寶貴的教訓。我們需要一套足夠強大陣容來處理這些事情。這是人生和足球的一部分。」

為了填補東拿利提早收「咧」的空缺，紐卡素打算到沙特阿拉伯聯賽借兵。英國《每日鏡報》報道，紐卡素考慮利用他們與沙特的關係借用球員應急，目標包括伊蒂哈德的尼高路簡迪及希拉爾的魯賓尼維斯。