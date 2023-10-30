英超．曼市打吡｜奧拿拿7次成功撲救照吞敗　夏蘭特：不可思議

自從奧拿拿（Andre Onana）加盟曼聯後，撲救能力為人詬病，這名喀麥隆門將在周日（29日）晚上的「曼市打吡」，錄得7次成功撲救，包括上半場的多次近距離攻門。兩度被奧拿拿撲出近射的艾寧夏蘭特，賽後亦認證對方的表現。



奧拿拿交出7次撲救，曼聯依然以3球淨負。（路透社）

奧拿拿一直都是外界談論的話題人物，今仗連番神救卻為「曼迷」一度帶來希望，全場交出7次成功撲救，上半場分別救出菲爾科頓及夏蘭特的近門頭槌，半場保住一球落後的形勢，換邊後依然忙碌，再度撲出夏蘭特的近射，可惜同樣兩度失守，最終以0：3主場不敵曼城，吞下今季聯賽第5場敗仗。

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面對曼城的強攻，奧拿拿今仗十分忙碌。（Getty Images）

縱然奧拿拿全場錄得7次撲救，都不足以助曼聯力保不失，這名喀麥隆門將直言戰果不理想，「這不是我們想要的戰果，曼城是一支實力強頑的球隊，即使我們有萬全的準備，但被罰12碼都不是我們可以控制的，只可以接受，當我們失掉第一球後，形勢就急轉直下。」

若不是奧拿拿，夏蘭特或不只是梅開二度，這名曼城尖刀賽後都認證奧拿拿今仗的表現，「完半場前（奧拿拿）的撲救是不可思議，下半場他用頭擋出我的近射，兩次都是十分出色的撲救，這是事實，但我們贏了，所以我都不太在乎。」

奧拿拿兩度撲出夏蘭特的射門，賽後更獲得對方的認證。（路透社）

奧拿拿的表現同樣獲認可，英國《曼徹斯特晚報》為曼聯球員評分，奧拿拿以7分成為全隊得分最高的球員，是全隊唯一一人取得5分或以上，曼晚指他今仗交出多次撲救，助曼聯減少失球，令球隊保持一絲希望。曼聯主帥坦赫格僅得2分，曼晚直斥坦帥排陣錯誤，半場的換人同樣沒有作用。

《曼徹斯特晚報》曼聯11人評分：

門將：奧拿拿（7分）

後衛：達洛治（3分）﹑伊雲斯（2分）﹑哈利馬古尼（3分）﹑連迪路夫（3分）

中場：岩伯拉特（3分）﹑麥湯米尼（5分）﹑艾歷臣（4分）﹑般奴費南迪斯（4分）

前鋒：拉舒福特（2分）﹑凱倫（5分）

教練：坦赫格（2分）

