馬古尼再坐鎮曼聯防線　憑態度走出逆境　「麥麥送」化噓聲為掌聲

像哈利馬古尼（Harry Maguire）這種男子漢，令人敬佩。

過去兩年，馬古尼的職業生涯跌入低谷，幾乎場場孭鑊，成為球迷及輿論的眾矢之的，面對排山倒海而來的批評及嘲笑，由隊長兼後防指揮官淪為曼聯第五中堅。

遭遇逆境，有的選擇逃避，有的會怨天尤人，但馬古尼沉默以待，靜候機會重新證明自己，過去三場正選披甲，協助曼聯艱辛地取得連勝。他的態度再度獲得外界的掌聲。



馬古尼成為曼聯今季歐聯開齋的重要功臣。（Getty Images）

曼聯 Vs 曼城

10月29日晚上11時30分開賽

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過去周中的歐聯分組賽，曼聯主場以1：0擊敗哥本哈根，馬古尼頭槌奠勝。賽後，奧脫福響起歌頌馬古尼的歌聲。曾經，這位30歲英格蘭中堅被球迷視之為草芥，伴隨他的只有無盡噓聲，但他沒有喪失信心，如今逆轉生涯，再次贏得球迷的歡心。

比起球技與對抗，更令人佩服的是馬古尼的態度。

馬古尼由2021年起狀態下滑，頻頻犯錯，之後失去正選及隊長臂章。（Getty Images）

當馬古尼在2019年以8000萬鎊從李斯特城加盟曼聯，他成為天之驕子，後防的定海神針，指揮若定，不可或缺。半年後，馬古尼被時任領隊蘇斯克查委任為曼聯隊長，這是馬古尼人生的巔峰。

2021年下半年，馬古尼的表現可說要用「中邪」來形容。一時間，他彷彿變成另一個人，穩健不再，頻頻犯錯，屢次獻醜，成為輸波罪人。轉身笨拙、防守分心、傳球送禮、跟隊友撞作一團……各類型可以想像或者難以想像的尷尬時刻，一一發生在馬古尼身上。

馬古尼的曼聯生涯經歷高山低谷，慢慢振作起來。（Getty Images）

隨華拉尼及利辛度馬天尼斯先後加盟，馬古尼失去正選，長居冷板。甚至有段時間，曼聯領隊坦赫格寧願起用左閘勞基梳爾客串中堅，也不用馬古尼打正選，他淪為第五中堅。明明兩三年前還是英格蘭首席中堅，怎麼就成了地底泥？若果心理質素差一點，都難以克服這樣的關口。

馬古尼還成為球迷眼中的垃圾，人見人踩。在奧脫福，主場球迷會噓他。就算去到英格蘭代表隊的比賽，他照樣被「自己人」喝倒采。更遑論在網絡上，網民對馬古尼的抨擊嘲諷更加毫不留情，香港球迷更為他改了一個貼地的花名叫「麥麥送」，意思為他密密為對手送上三分。

馬古尼由隊長變成冷板兵。（Getty Images）

近年，都有些曼聯球員面對過類似的逆境，有人選擇約記者做訪問，從頭到腳炮轟球隊一遍後離隊，亦有人公然在社交網站上駁斥領隊言論，拒絕道歉。馬古尼比他們面對的困境持續更長、輿論環境更艱巨，但他毫無怨言，不會因為坐冷板而發脾氣。

經歷過高山，再猛然跌入深谷，那種打擊可想而知。今個夏天，馬古尼失去曼聯隊長臂章，處於離隊邊緣。如果用打工仔容易明白的職場生態去形容，馬古尼幾年前高薪跳槽來投，曾是業績最佳的經理，受萬人景仰，但突然業績歸零兼「燉冬菇」變成被投閒置散的主任仔，那些資歷比他淺的新人都取代了他的位置。

在坦赫格麾下，馬古尼並非正選中堅。（Getty Images）

今季，馬古尼選擇留隊。

機會是留給有準備的人。

利辛度馬天尼斯長期養傷，華拉尼也是小傷不斷，左閘更傷到無人可用，要靠域陀連迪路夫客串。

在後防傷兵潮下，馬古尼獲坦赫格重用，連續三場比賽擔任比賽，協助曼聯連贏賓福特、錫菲聯及哥本哈根。對哥本哈根一戰，他率領的防線保持不失，更攻入致勝一球，成為球隊贏波的英雄。

馬古尼當時賽後說：「我對自己在過去6至12個月的表現感到自豪。我獲得機會，希望幫助球隊回到應有的位置。」

輿論環境逆轉，馬古尼再獲肯定。

馬古尼向球迷送上心心。（Getty Images）

「我認為馬古尼是近幾場比賽表現最好的球員。」曼聯名宿史高斯說：「你不得不給予他（馬古尼）肯定。過去一年，他只有不斷受到凌辱。什麼都沒有，只有凌辱。除了堅持，也沒有什麼可以做。」

另一位曼聯名宿里奧費迪南說：「他展現出強大的心理質素，偉大的性格及鬥志。」里奧認為馬古尼在穩定的上陣中，逐步找回自信。

前熱刺領隊舒活更表示，坦赫格應該向馬古尼道歉，因為坦赫格曾想將馬古尼賣走。舒活說：「作為教練，當你擁有一個像馬古尼這種願意為事業奉獻一切的球員，那你可以處理好這樣的問題。因為他們想在每一場比賽中都保持110%的狀態，但這是不可能發生的。我認為馬古尼現在會有更多的出場機會，坦赫格應該向他道歉。」

「因為他讓領隊意識到，超級球星不代表一切。有時你需要有個性、熱血、鬥志的球員在奧脫福比賽，而他正正擁有這些特質。他或者不是踢得最好的一個，但肯定不是最差的。」舒活說：「球迷也欣賞及認可他回來，再為曼聯而戰。當你表現出真心想為球會而戰時，就可以扭轉局面，這正是他所做的。」

馬古尼再次獲得球迷的支持。（Getty Images）

在星期日的英超，將上演曼市打吡戰，由曼聯主場對曼城，馬古尼很可能繼續擔正，力抗對方射手艾寧夏蘭特。馬古尼說：「這是重要的時刻，我們已連贏三場，這是我們期待的勝利。我知道奧脫福的氣氛一定會好好，球迷皆在我們身後支持，他們一直都在，我們要發揮出色表現，取得佳績。」

「打吡戰來臨前，你真的感受到整個城市的哄動，就像我所說，曼徹斯特會是紅色或者藍色。希望周日來到時，它會是紅色。」