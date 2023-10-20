小C朗繼續跟隨父親足球路　勢加盟艾納斯青年軍齊披7號球衣

效力皇家馬德里﹑祖雲達斯及曼聯這3支歐洲勁旅，相信是不少球員的目標，但年紀輕輕的C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）兒子已經做到了，現在更踏出新一步。「小C朗」年僅13歲，當然未能為自己的足球生涯做決定，根據「轉會達人」羅曼奴的消息，小C朗即將轉會，再度理所當然地跟隨父親的步伐。



年屆38歲的C朗拿度，如今依然在沙特聯賽馳騁，未有停下來的跡象，而他的長子﹑13歲的小C朗拿度亦跟隨父親的步伐，早已踏上足球路，至今已先後效力過皇家馬德里﹑祖雲達斯及曼聯的青年軍。

C朗自爆另類育兒之道 為子承父業當上不一樣的爸爸

小C朗年紀輕輕已踢過多支歐洲豪門。（資料圖片／Getty Images）

每次C朗轉會，兒子隨之轉會都是理所當然，這名葡萄牙超級球星今年初轉戰中東後，小C朗一直未有公布動向。精通轉會消息的記者羅曼奴（Fabrizio Romano）透露，小C朗將會再一次緊貼父親的腳步，即將成為艾納斯U13的一員，小C朗與球會已達成共識，並隨即跟操，而他會披上父親的7號球衣。

縱然C朗拿度說過：「他（兒子）將來想做什麼便什麼。」但他自小培養長子，為子承父業而鋪路，不時在社交網站都看到兩父子一同練波﹑健身的畫面。早在2020年，C朗指大仔想與父親同場並肩作戰，「老豆你頂多幾年，我想同你一齊踢波。」2010年出生的小C朗，要在一隊上陣仍需要3至4年時間，C朗屆時已是41﹑2歲，父子同場的願望又能否實現呢？

C朗拿度與兒子又能否齊齊披甲？（資料圖片／Getty Images）

另外，C朗拿度在早前的歐國盃外圍賽梅開二度，國際賽入球累積至127球﹑生涯第859個入球，亦是今年第40個入球，艾納斯的隊友們為大哥送上驚喜，操練時齊齊贈送蛋糕予C朗並拍下大合照，十分融洽。