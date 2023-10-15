C朗又贏！2023最高收入足球員榜拋離美斯　頭5位中3人沙特搵食

撰文：吳慕兒
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C朗、美斯誰是GOAT（史上最佳）足球員，爭論從不休止，雙方各有捧場客，多講無謂，兩人均已巔峰不再，今年先後離開歐洲賽場，一個轉戰中東，另一個身在美國。不過論2023年度收入，《福布斯》（Forbes）最新公布的數字顯示，年初轉戰沙特阿拉伯聯賽的C朗拿度收入足足是美斯一倍，相當誇張。而足球員收入榜的頭5位之中，只有麥巴比一人仍身在歐洲。

2023最高收入足球員榜C朗再次名列首位。（Getty Images）

《福布斯》指出，C朗拿度年度收入達2.6億美元，不止是美斯的接近一倍，在足球員之中收入最高，同時也是全球所有運動員之中的「吸金王」。

2022卡塔爾世界盃之前，C朗拿度跟舊東家曼聯不歡而散，決賽周後，今年初加盟沙特聯賽球會艾納斯（Al Nassr），單是每年人工被指已達2億美元，加上跟Nike及名錶與珠寶品牌Jacob & Co的代言人合約加起來約值6000萬美元， 就是如此粗略估計，已輕鬆又一次當上最高收入足球員。

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美斯轉戰美職聯，收入被C朗拋離。（Getty Images）

連同今年在內，C朗已是10年內第6次稱霸《福布斯》足球員最高收入排行榜，美斯只曾在2018至2020年仍身在巴塞隆拿期間超越過C朗。唯一能打破兩人壟斷的，只有2022年夏天決定留在巴黎聖日耳門的麥巴比，不過他在今年敵不過C朗，還有美斯和尼馬兩位PSG舊拍檔。

事實上，晉身首5位的球員，只有麥巴比一人仍身在歐洲球會效力。今夏轉投美國職業聯賽球隊國際邁亞密的美斯，以估計1.35億美元收入排第二，這個數字已較對上9年的最高收入球員都要高，對上4年無論是美斯、C朗或麥巴比排榜首，估計收入均大約在1.3億美元左右。可見問題不是美斯「搵少咗」，而是C朗今年在沙特的收入實在高得太誇張。

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麥巴比是今年最高收入頭五位足球員之中，唯一仍身在歐洲賽場馳騁。（Getty Images）

沙特人工勁高，不止在C朗身上體現，今夏加盟沙特另一球會希拉爾（Al Hilal）的巴西巨星尼馬以1.12億美元排第三，轉投沙特上屆聯賽冠軍伊蒂哈德的（Al-Ittihad）賓施馬亦以1.06億美元排第五，換言之，收入榜頭五位之中，三人均身處沙特聯賽，美斯在美國，選擇留在PSG的麥巴比以1.1億美元排第四，罕有地是前五位之中唯一在歐洲頂級聯賽效力的。

上季甫加盟曼城已贏盡歐聯、英超和足總弄三大賽事的挪威神鋒夏蘭特排第六位，也是英超球員之中收入最高的，然而他的5800萬美元收入，較第五位賺過億美元的賓施馬其實已相差一大截。

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夏蘭特被指是2023年收入最高英超球員，惟他跟榜上前五位球員有大段距離。（Getty Images）

《福布斯》2023最高收入足球員：

1. C朗拿度／2.6億美元／艾納斯（沙特聯）
2. 美斯／1.35億美元／國際邁亞密（美職聯）
3. 尼馬／1.12億美元／希拉爾（沙特聯）
4. 麥巴比／1.1億美元／巴黎聖日耳門（法甲）
5. 賓施馬／1.06億美元／伊蒂哈德（沙特聯）
6. 夏蘭特／5800萬美元／曼城（英超）
7. 沙拿／5300萬美元／利物浦（英超）
8. 沙迪奧文尼／5200萬美元／艾納斯（沙特聯）
9. 迪布尼／3900萬美元／曼城（英超）
10. 哈利卡尼／3600萬美元／拜仁慕尼黑（德甲）
11. 利雲度夫斯基／3400萬美元／巴塞隆拿（西甲）

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