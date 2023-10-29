西甲｜比寧咸成國家打吡英雄　初加盟數據更勝C朗　安帥：很驚訝

周六晚（28日）上演的西班牙國家打吡戰，由巴塞隆拿主場迎戰皇家馬德里。雖然巴塞大部份時間都領先，最終卻遭今季才加盟皇馬的20歲英格蘭中場比寧咸（Jude Bellingham）以神級演出擊敗，連皇馬主帥安察洛堤也坦言震驚。



巴塞隆拿僅6分鐘便由根度簡入球打開紀錄，之後雖一直未能拉開比數，但從攻勢上也是佔優的一方，多次考驗對手門將阿列沙巴拿加；反觀皇馬一直未有明顯的入球機會。雙方一直拉鋸到69分鐘，比寧咸突然在離門30碼施冷箭，皮球如火箭般高速入網，助皇馬追成1：1。到補時4分鐘，皇馬右閘卡華積在右路犄角位大腳斬中，比寧咸搶點成功撞入，助皇馬作客反勝2：1。

比寧咸在補時階段門前撞入，完成反勝。（路透社）

比寧咸今仗不僅個人包辦兩個入球，助皇馬戲劇性反勝巴塞，他在皇馬僅僅踢了13場比賽，便交出了13個入球和3次助攻，上一次做到如此數據的皇馬球員，尚要數到2009年的C朗拿度，當年C朗加盟皇馬的首13場比賽，交出13個入球和2次助攻，比寧咸還比他多一次助攻，而且C朗的位置畢竟是翼鋒或前鋒，而比寧咸則主要出任中場。

足球媒體Goal.com也特別提到，同樣作為「穿5號的中場」，傳奇中場施丹效力皇馬時單季最多聯賽入球是10球，而比寧咸踢了10場西甲，便已攻入10球，當然彼此角色不一樣，這項數據未必有太大意義。

比寧咸僅20歲就有如此好表現，無愧「天才」之名。（路透社）

比寧咸在2020年17歲之時離開伯明翰、加盟多蒙特，當時伯明罕宣布將比寧咸所穿的球衣號碼退役，一度遭外界批評為一個「17歲小孩」這樣做太誇張，但比寧咸已證明自己的確是個難得一遇的天才球員，主帥安察洛堤也坦言為這位英格蘭中場的表現驚訝。

安察洛堤（左）大讚比寧咸，但也希望陣中前鋒能多入球。（路透社）

「是的，我們很驚訝，尤其是對他（比寧咸）表現出的水平和效率，他畢竟是踢中場的，今天他那精彩的入球令我們很驚喜。他踢得像個資深的球員，很明顯他的目標就是要贏波，而他追和的入球改變了我們。」

安帥預料，比寧咸的入球陸續有來，「他今季可以輕鬆攻入20至25球，因為他有個很好的開局，我們當然不會視他為主力射手，但這一刻他的確入很多球，而我們希望隊中的前鋒也能入一樣多波。」目前皇馬陣中入球最多的是比寧咸，第二多的已是由愛斯賓奴外借的老將中鋒祖斯盧（5球）。