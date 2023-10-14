足球熱話｜C朗善意吻殘疾女球迷須罰鞭刑？　伊朗大使館回應傳聞

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）官非纏身？更可能被鞭打得皮開肉綻？

這名葡萄牙球星上月到伊朗參加亞冠盃，作客面對柏斯波利斯（Persepolis）前，曾探訪當地一名殘疾女畫家。日前伊朗媒體報道指他當時曾擁抱及親吻對方頭頂，此行為在當地被視為「通姦」，更指伊朗司法機構已迅速作出判決，待C朗下次入境後便會以鞭刑打他99下。

今次事件驚動到伊朗駐西班牙大使館，他們今日（14日）發表聲明澄清該報道為假新聞，一切只屬虛驚一場。



上月19日，C朗隨艾納斯作客伊朗時，曾在首都德黑蘭引起轟動，證明這名葡萄牙球星魅力沒法擋。在面對柏斯波利斯前，他曾探訪當地一名非常想見自己的殘疾女畫家Fatemeh Hamami。

C朗拿度在上月曾隨艾納斯作客伊朗球會柏斯波利斯，不想竟傳出「通姦」傳聞。（Getty Images）

Fatemeh Hamami身體有85%殘疾，但她仍努力地只用腳畫出C朗的肖像畫。與偶像會面時她顯得十分高興，全程笑容滿面。為表達支持及鼓勵，C朗拿度除送出簽名球衣外，也很友善地向Hamami送出擁抱，更親吻她的頭頂──殊不知正是這兩個動作惹起爭議。

西班牙《馬卡報》報道，伊朗媒體《Rouydad24》及《Sharq Emroz》表示C朗的行為觸犯當地法律，因為男子與非妻子女性作出這種親密行為會被視作「通姦」，並判處C朗拿度下次入境伊朗時，便會拘捕並鞭打他99下。報道續指，若C朗表現出悔意的話，法官可能會赦免其刑罰。

C朗善意舉動，竟傳惹來「通姦」指控。（艾納斯X影片截圖）

艾納斯於今屆亞冠盃分組賽同組對手中，只有柏斯波利斯一支伊朗球隊，且球隊已經完成作客賽事，C朗要進入淘汰賽才可能有機會到訪伊朗。不過或許是此事迴響不小，竟驚動到伊朗駐西班牙大使館在社交平台X（前稱Twitter）發聲明澄清。

「我們強烈否認伊朗法院向C朗拿度裁決一事。令人擔憂的是，此類毫無根據的新聞，可能會掩蓋巴勒斯坦民族目前受到危害人類和受壓迫的戰爭罪行。」伊朗駐西班牙大使館在該則聲明中寫道。「值得注意的是，C朗拿度在9月18日至19日前往伊朗參加比賽時，受到民眾和當局的熱烈歡迎。他與Fatemeh Hamami會面的真誠與善良，也受到民眾和國家體育主管部門的讚揚及欽佩。」

C朗拿度與Fatemeh Hamami會面影片：

C朗助葡萄牙挫斯洛伐克提前晉級

雖然無端被不實報道抹黑，不過C朗拿度似乎未有受到影響，他在凌晨的歐國盃外圍賽中梅開二度，助葡萄牙以3：2擊敗斯洛伐克，分組賽7戰全勝提前晉級決賽周，屆時他將很可能第6次征戰此項賽事。

賽後他在X上發文，表示很高興能幫助國家隊再次晉級，亦感謝球迷及葡萄牙足總的支持。C朗拿度已連續5屆隨隊出戰歐國盃決賽周，為史上最多的球員，今次很大機會能將這紀錄再度擴大。