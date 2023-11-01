冰球割頸意外｜《冰上火花》對白神巧合　Ian：對冰鞋輾過你個身

以冰球為主題的ViuTV新劇《冰上火花》周一啟播，首集有內容被發現與現實「神巧合」！由Ian陳卓賢飾演的林千帆向小朋友道出冰球裝備完善的重要，出言「嚇細路」，他在對白提到「對手對冰鞋輾過你個身」、「𠝹爆咗你喉嚨」。

巧合地，就在劇集開播前兩晚，在英國有位叫莊遜的冰球員在比賽中遭對手的冰鞋刀片割傷頸部，大量出血，送院後不治。



在星期一播出的第一集《冰上火花》中，由Ian陳卓賢飾演的林千帆向小朋友介紹焗鞋的用處，可以令冰鞋貼腳一點，不容易扭傷。

由小演員林信衡飾演的木村質疑：「焗到對鞋成隻光雞咁有用咩！」陳卓賢就出去跟他說，如果冰鞋在關鍵時候突然脫掉，後果可以很嚴重，他說：「你想射波嘅時候，成個人撻咗落地，你對手對冰鞋輾過你個身，𠝹爆咗你喉嚨，你頸動脈啲血『罷罷』聲咁噴出嚟！呢度、呢度、呢度……到最後𠝹穿你肚皮……所以你而家知道冰鞋嘅安全有幾咁緊要啦！」這番話嚇到木村「媽媽，我唔打波嘞」！

陳卓賢的對白不禁令人聯想起上周六在現實發生的意外，在一場英國的冰球比賽中，美國冰球運動員莊遜（Adam Johnson）代表諾定咸豹隊（Nottingham Panthers）對錫菲鋼鐵人（Sheffield Steelers）中發生意外，遭對手的冰鞋刀片割傷頸部，大量出血，送院後不治，終年29歲，事件轟動冰球壇。

【慎入：意外片段】