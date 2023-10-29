體育熱話︱冰球員遇恐怖意外割喉亡　目擊球迷忘不了慘痛一幕

英國一場冰上曲棍球賽事發生恐怖意外，前鋒莊遜（Adam Johnson）周六在比賽期間喉嚨被對手冰鞋上的刀鋒割開，延至周日不治，終年29歲。

不少目擊意外的球迷紛指，他們永遠不能忘記這悲慘一幕。



莊遜（Adam Johnson）周六在比賽期間喉嚨被對手冰鞋上的刀鋒割開，延至周日不治，終年29歲。（Twitter）

周六英國冰上曲棍球挑戰盃（Challenge Cup）賽事，諾定咸豹隊（Nottingham Panthers）對錫菲聯鋼鐵人（Sheffield Steelers）一仗，比賽至35分鐘突然發生嚴重事故，豹隊前鋒莊遜即場接受治理，比賽最終腰斬，8000名球迷須即時離場。

意外是由於一名鋼鐵人球員嘗試阻截對手，受到牽連的莊遜被冰鞋的刀鋒割頸後倒地，血流如注，他的豹隊隊友紛上前嘗試幫助。豹隊周日在社交媒體發文指，莊遜在一宗「離奇意外」後死亡，球隊感到十分沮喪，「球會將極度想念他，我們永遠不會忘記他。」

「Adam，我們的47號，他不止是個出色的冰球員，同時也是個偉大隊友及了不起的人，原本有大好人生等待着他。」豹隊向莊遜的家人、親友和另一半致哀，「球會內包括球員、職員、管理層和班主都為Adam離世的消息感到心碎。」

目擊這悲慘一幕的球迷紛在X（前稱Twitter）發文「圍爐」，當時眾人仍未知莊遜狀況，「今晚豹隊的比賽真是噩夢，為莊遜祈禱。」亦有人指17歲兒子觀戰後情緒大受影響：「他說無法忘記目擊的一幕，臉如白紙。」

莊遜曾效力NHL球隊匹茲堡企鵝。（X）

有人說：「我和兒子都在場看到那一幕，我們抱在一起，很多人都很傷心，我知道我們並不孤單。」另有球迷指：「毫無疑問那是我見過最糟糕的事情，我很抱歉，我們都很擔憂，祈禱有奇蹟出現。」

可惜天不從人願，莊遜送院一天後，延至周日不治，終年29歲。莊遜2017年加入NHL球隊匹茲堡企鵝，之後受疫情影響轉戰歐洲，先後到瑞典和德國球隊效力，至今年8月他轉戰英國加入諾定咸豹隊。