冰球割頸意外｜英總會明年強制球員戴護頸　死者未婚妻：永遠愛你

上周六在英國的一場冰上曲棍球賽，諾定咸豹隊（Nottingham Panthers）前鋒莊遜（Adam Johnson）遭對手冰鞋的刀鋒割傷頸部，大量出血，送院後不治。

負責管理精英聯賽以下級別的英格蘭冰上曲棍球總會宣布，強烈建議各級球員在比賽時戴護頸，即日生效，這項措施維持至年底，踏入2024年變為強制所有球員戴護頸。總會還會檢討所有冰球的安全裝備。



事發在上周六諾定咸豹隊對錫菲鋼鐵人的比賽，豹隊前鋒莊遜遭對方球員的冰鞋割傷頸部，大量出血，送院搶救後不治，終年29歲。事件發生後，比賽腰斬，疏散現場8000名球迷。

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莊遜遭割傷頸部後，大量出血。（網上片後截圖）

精英冰上曲棍球聯賽周一晚宣布，原定在周二及周三舉行的比賽延期；除涉事的豹隊及鋼鐵人以外，大部分比賽會在本周末回復正常。聯賽聲明稱：「諾定咸豹隊及錫菲鋼鐵人不會在本周末重返冰球場，我們繼續希望大家支持這兩間球會，克服這個非常艱難的時刻。」

負責管理精英聯賽以下級別的英格蘭冰上曲棍球總會發聲明：「與所有體育項目一樣，球員安全必須高於一切。」他們宣布三項短、中、長期措施，即日生效的是強烈建議各級球員在比賽時戴護頸，這項措施到2024年1月後變成強制要求。

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莊遜上周六遇上意外，終年29歲。（網上圖片）

在芬蘭及瑞典的聯賽，已強制球員戴護頸，據報德國的頂級聯賽亦考慮在新球季加入相關規定。

據英國《BBC》了解，莊遜在事發時並沒有佩戴護頸。

冰球用的防割護頸。（網上圖片）

英格蘭冰上曲棍球總會的第二項中期措施是，與各持份者檢討所有冰球安全裝備，包括但不限於頭盔、護齒罩及臉部保護罩，預計在明年內完成。第三項措施，總會將持續為會員提供明確指引，討論改善球員安全的措施，要求球會確保球員在安全環境下打波。

總會的聲明續稱：「任何人球員在參與運動期間喪生都是不能接受的。我們的責任不僅要避免這類令人心碎的事故再發生，還要先一步解決其他未來可預見生的事故。我們有法律及道德責任，以謹慎和務實的方式做出回應。」

莊遜去世後，各地冰球壇紛紛哀悼，包括諾定咸、他的家鄉美國明尼蘇達以及他曾效力的美國NHL球隊匹茲堡企鵝。匹茲堡企鵝表示莊遜永遠是企鵝家庭的一員，「很榮幸地可以完成他的夢想，讓他在NHL上陣比賽。」

匹茲堡企鵝在比賽悼哀莊遜。（路透社）

莊遜的未婚妻Ryan Wolfe在社交網站的限時動態上寫：「我親愛的天使，我會永遠掛念你及愛你。」

加拿大球員哥士比（Sidney Crosby）曾與莊遜在匹茲堡企鵝做過隊友，他說：「真的非常傷心。他是好好的人，很努力，又有好好的態度。他一直做自己喜喜歡的事，就是打冰球。我很高興，能夠跟他相處，分享生命中的一些時刻，那時他夢想成真，在NHL比賽，而且射入他首個入球。」

莊遜在18/19及19/20球季效力匹茲堡企鵝，之後他曾到瑞典及德國聯賽落班，今年到英國效力豹隊。