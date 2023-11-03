英超｜路爾斯迪亞斯已復操　父親去向仍未明　高普稱不會逼他上陣

剛在歐霸盃取勝的利物浦，本周英超會在周日作客盧頓。紅軍主帥高普賽前記者會，談到球隊的備戰情況，同時亦談及父親仍然被綁去向未明的路爾斯迪亞斯近況。



高普表示，路爾斯迪亞斯已在兩日前由哥倫比亞回到英國並歸隊復操，英國時間周四也有和大軍進行多一課操練，不過他不會在現階段逼迫他上陣。高普表示，「我們必須等待。如果他覺得一切安好，我才會派他上陣。」他續指，「路爾斯迪亞斯和我們一起時當然沒有問題，你會覺得他心情也可以，但他明顯地看得出他睡眠不足。」

父親去向仍未明，縱使已返英歸隊，未知迪亞斯會否在今輪英超上陣。（Getty Images）

不過高普坦言他對目前迪亞斯父親狀況也所知不多，「來自哥倫比亞的新聞，我個人沒有主動接觸，多數是別人轉寄給我。但只要能給我們一些希望的東西也是好事，我們仍然在盼待好消息出現。」高普指，周日迪亞斯上陣與否，決定權在迪亞斯本人，會方不會因為人腳不足而逼迫他上陣。

哥倫比亞民眾為迪亞斯的父親祈禱。（路透社）

談到盧頓主場，高普表示他在英國待了8年也未曾到過，他很期待。「我聽說更衣室不是很大！但我們會有換衣服的地方，然後這是一場足球比賽，所需要的東西是一個場地，一個對手，還有我們。我不知道到底有多少球迷能去那裏看比賽，但他們肯定會買下所有能買的球票。我真的很期待這場比賽，它令人興奮，我喜歡這個盧頓書寫的故事，我認為沒有人預計盧頓上賽季能升班，他們做得非常出色。」

利物浦領隊高普。（Getty Images）

高普又指，球隊鋒線突然之間僅餘下4人（加普、祖達、紐尼斯和沙拿），他希望不要有再有太多的傷病，甚至沒有傷病，這將是最好的情形。現在的情況還好。