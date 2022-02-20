英超｜利物浦新三叉戟各建一功　迪亞斯開齋　主場3：1反勝諾域治

英超第26輪，利物浦主場面對護級分子諾域治，上半場久攻不下，換邊初段失守，幸好紅軍隨即還以顏色，沙迪奧文尼與沙拿3分鐘內各建一功，加上新兵路爾斯迪亞斯攻入處子球，結果以3：1反勝諾域治。
利物浦賽程頻密，主帥高普今仗決定輪換，左右兩閘收起阿歷山大阿諾特及羅拔臣，前場的法明奴與迪奧高祖達因傷缺陣，前線派出沙拿及沙迪奧文尼，夥拍新兵路爾斯迪亞斯攻堅。
縱然利物浦在晏菲路出戰，「金絲雀」先給紅軍一個驚喜，拉斯卡早段單刀建功，可惜越位在先「食詐糊」，利物浦其後亦有黃金機會，森美卡斯遠柱接應沙拿傳中，惟近門撞射高出。兩軍「你一拳，我一腳」，諾域治尖刀普基回敬一球近門施射，僅僅柱邊出界，迪亞斯推入大位勁射，同樣越楣而去，雲迪積克完半場前同樣「食詐糊」，紅軍半場即使錄得15次攻門，依然未能打破僵局。
利物浦久攻不下，換邊初段立即失守，拉斯卡大位起腳省中麥迪比改變方向，艾利臣撲錯方向，只可目送皮球入網，諾域治48分鐘意外地領先。
落後的利物浦積極反撲，其後作出兩個調動，換入奧歷治及堤亞高艾簡達拿。紅軍變動立即見效，沙迪奧文尼接應森美卡斯的頭槌二傳，近門倒掛破網，64分鐘追成1：1平手。艾利臣一記福至心靈的長傳，前場的沙拿避過對手門將再建功，紅軍3分鐘內連下兩城反超前。
佐敦軒達臣一記妙傳撕破諾域治防線，新兵迪亞斯接應瀟灑挑射建功，攻入加盟後首個入球，為利物浦奠定3：1勝局。
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