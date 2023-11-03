英超｜迪亞斯父親遭反政府份子擄走　涉違停火協議稱會盡快放人

利物浦翼鋒路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）的父親上周六（10月28日）在哥倫比亞被擄走，至今仍未獲釋。

哥倫比亞政府周四（2日）稱，當地反政府武裝份子「民族解放軍（ELN）」是事件元兇，而ELN的代表則稱，將會盡快釋放迪亞斯父親。



路爾斯迪亞斯的父親文奴爾（Luis Manuel Diaz）及瑪努蘭達（Cilenis Marulanda）上周六在哥倫比亞瓜希拉省駕車期間，遭持械男子帶走，瑪奴蘭達在數小時後獲釋，惟文奴爾至今仍未獲救，哥倫比亞政府連日投入逾百軍警搜救，但一直未有突破進展，哥倫比亞也有百多人上街遊行，要求綁匪釋放文奴爾，並為他祈禱。

哥倫比亞民眾為迪亞斯的父親祈禱。（路透社）

哥倫比亞政府早前稱，文奴爾應是遭罪犯綁走，惟在周四表示，他是遭左翼武裝份子「民族解放軍（ELN）」擄走。ELN在1964年成立，深受馬克思列寧主義影響，到2019年時約有2500名武裝份子，路透社指，ELN與哥倫比亞政府接近60年的衝突至少導致45萬人死亡，綁架是ELN多年來其中一個資金來源。雙方在今年8月初展開談判，並開始了6個月的停火協議。

利物浦前鋒迪奧高祖達（左）上一輪英超入球後，高舉迪亞斯的球衣，示意支持隊友。（Getty Images）

哥倫比亞內政部長華拉斯高指，今次情況「非常嚴重」，認為ELN違反了雙方的停火協議，哥倫比亞政府和平專員首長柏天奴指，ELN的行為是犯罪，「觸犯了國際人道法，要停火的話，不僅要停止綁架、而且是永遠不再綁架」。而ELN的發言人Juan Carlos Cuellar則稱，「會盡快釋放迪亞斯的父親」。