英超｜熱刺主場1:4負車路士　今季不敗紀錄告終

英超周一（11月6日）賽事，車路士作客以4:1擊敗熱刺。全場出現了5次詐糊及2個紅牌，熱刺只有9人應戰，今季不敗紀錄告終。



熱刺此前10場賽事，以8勝2和保持不敗。開賽僅6分鐘，已由古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）打開紀錄。幾分鐘後，孫興慜的入球因越位被判無效。22分鐘，車路士的史達寧（Raheem Sterling）破網，但VAR判手球在先。至33分鐘，史達寧被基斯頓羅美路（Cristian Romero）在禁區踢跌，球證判紅牌。高爾彭馬（Cole Palmer）操刀12碼，為車路士扳平。上半場38分鐘，尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）接應史達寧的傳中撞入，惜又被VAR判越位。

2023年11月6日，尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）在賽事中個人連入3球。（Reuters）

換邊後的55分鐘，烏多基（Destiny Udogie）在兩黃一紅下被趕離場。熱刺打少2人，顯然處於劣勢，被迫全軍退守，但仍然於75分鐘失守，尼高拉斯積遜助車路士領先一球。在79分鐘，艾歷迪亞（Eric Dier）原有望助熱刺扳平，但VAR判越位，為今場第5球詐糊。在補時階段，尼高拉斯積遜完成帽子戲法，令車路士作客以4:1大勝熱刺。

賽後熱刺以11場26分排第二位，比曼城少1分；車路士以11場15分排第十位。