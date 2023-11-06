英超｜迪亞斯忍痛披甲建功救利物浦　高普：真正問題仍未解決

自利物浦球星路爾斯迪亞斯的父親被綁架後，這名哥倫比亞翼鋒首度重返大軍名單，賽前熱身時偶有笑容。紅軍末段意外落後盧頓，83分鐘，路爾斯迪亞斯後備入替登場，他更成為利物浦的救世主，補時階段頭槌建功，助紅軍追成1：1平手，迪亞斯慶祝時展示「釋放爸爸」的字眼。

利物浦主帥高普賽後直言，真正問題仍未解決，而足球如今為路爾斯帶來一丁點的快樂。



路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）的父母上月底在哥倫比亞被綁架，幸好母親獲救，但父親至今依然下落未明。哥倫比亞政府表示，迪亞斯父親被當地反政府武裝份子「民族解放軍」（ELN）擄走，而ELN代表稱將盡快釋放迪亞斯父親。

事件似乎有轉機，路爾斯迪亞斯早前都從哥倫比亞返回英國歸隊，高普賽前表示這名哥倫比亞國腳的心情還好，而迪亞斯的名字同樣出現在作客盧頓一仗的大軍名單中，他在熱身時亦露出笑容，先列後備。

利物浦今仗當然佔盡優勢，達雲紐尼斯連番射門都未能破悶局，直至下半場，反被盧頓一次反擊得手，曼聯青訓產品鍾達希近射建功，紅軍80分鐘意外地落後。高普隨即「撳掣」，路爾斯迪亞斯後備入替，亦是父親被綁以來首次披甲。利物浦繼續狂轟猛炸，補時階段終於有收穫，哈維艾利洛斬中，迪亞斯衝頂破網，95分鐘攻入追平一球，結果利物浦驚險地逼和盧頓。

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迪亞斯。（路透社）

迪亞斯。（路透社）