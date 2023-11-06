英超｜利物浦1:1逼和盧頓　迪亞斯入球後展標語盼父親獲釋

英超周日（11月5日）賽事，作客的利物浦靠翼鋒路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）救駕，於補時階段建功，得以1：1迫和主場的盧頓。路爾斯迪亞斯的父親自10月28日在在哥倫比亞被綁架，至今仍未獲釋；今場也是出事後，路爾斯迪亞斯首次作賽。



2023年11月5日，路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）於下半場補時5分鐘，為利物浦扳平。（Reuters）

兩軍在上半場均無入球。首個入球要到下半場80分鐘，紅軍角球攻勢被瓦解，鍾達希（Tahith Chong）為盧頓打開紀錄。利物浦在即將全失3分的關鍵時刻，在補時5分鐘，由83分鐘才後備入替的迪亞斯，接應哈維艾利洛（Harvey Elliott）的傳球頭槌頂入，為利物浦扳平。

迪亞斯入球後掀起球衣，下面的T恤寫有"Libertad Para Papa"的字眼，期望父親重獲自由。其父文奴爾（Luis Manuel Diaz）10月28日在哥倫比亞被綁架，至今仍未獲釋。 哥倫比亞政府11月2日稱，當地反政府武裝分子「民族解放軍（ELN）」是事件元兇。ELN的代表同日曾表示，將會盡快釋放迪亞斯父親。

利物浦領隊高普（Jurgen Klopp）在賽前表示，據他所知，相關談判仍在持續，現時消息仍然正面。

賽後利物浦以11場24分排第3，盧頓以11場6分排第17。