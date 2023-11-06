英超｜紐尼斯又做大嘥鬼　離門兩碼「炒飛機」沙拿失望到碌地

利物浦前鋒達雲紐尼斯（Darwin Nunez）今季漸漸「搣甩」水貨的稱號，早前聯賽盃更轟入世界波，但這名烏拉圭國腳在作客盧頓一仗再度失機，門前兩碼竟然「炒飛機」，似乎真是捨易取難。



利物浦作客「升班馬」盧頓，直至完場前補時階段才由路爾斯迪亞斯攻入追平一球，助紅軍取回1分。利物浦遲遲未取得入球，前鋒達雲紐尼斯今仗十分努力爭取入球，奈何總是差一點點。

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達雲紐尼斯上半場三連射，可惜未能射破盧頓十指關。（路透社）

開賽早段，紐尼斯兩度在左路切入大位抽射，同樣被盧頓門將卡明斯基（Thomas Kaminski）撲出，另一次接應長傳在禁區內起腳，惜中楣彈出。直至下半場中段，紐尼斯迎來今仗的黃金機會，沙拿接應阿歷山大阿諾特的傳中，近門不貪功地頭槌二傳予後上的紐尼斯，離門兩碼兼無人看管，送入網內似乎是最簡單的任務，紐尼斯卻一腳射中波底「炒飛機」，皮球直接送上看台，沙拿立即失望得抱頭倒地。

沙拿眼見紐尼斯近門「炒飛機」失望得倒地。（Getty Images）

達雲紐尼斯今場9次起腳，創下今季英超單場最多次起腳的紀錄，惜依然顆粒無收。這名烏拉圭國腳的入球似乎是捨易取難，歐霸對圖盧茲扭過龍門面對空門起腳，同樣中柱，反而在聯賽盃對般尼茅夫，控得差卻可以交出金球。

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紐尼斯今仗9次起腳，創下今季英超單場最多的紀錄，惜未有進賬。（Getty Images）

利物浦名宿﹑現任評述員加歷查指，達雲紐尼斯需要改善未能轉化成入球的問題，「他（紐尼斯）是個危險的球員，防守球員十分難防守他，縱然今季已進步不少，但他處理最後一腳需要更有效率，否則『Meme圖』只會繼續出現。」另一紅軍名將奧雲建議，在處理這些簡單機會時，不要想太多，需要用最安全﹑穩陣的方式把皮球送入網。

紐尼斯失機時，站在場邊的高普都看來面有難色，但他仍然力撐愛將，「他（紐尼斯）充滿潛力，這一點沒有人懷疑過，但總是有一點波折，他是個不一樣的前鋒，他總會在前線上給予你更多選擇。」