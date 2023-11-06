英超｜盧頓「地獄主場」再成話題　高普笑稱更衣室像在珠峰露營

夏天盧頓確定升班時，其主場堅尼禾夫路球場（Kenilworth Road）因不符合英超規格，加上三面被民居包圍而成為媒體及球迷間的熱話。

雖然開季前盛傳這支升班馬會租用其他球場，但最終他們在增設座位及直播支架等設施後，仍能以這個落成118年的球場作為主場。只是對於一眾英超球迷來說，它看起來依然略顯陳舊，加上球場高度太矮，電視轉播視角也跟平常不同——一向言談幽默的利物浦領隊高普（Jürgen Klopp），更是以巧妙的比喻來形容盧頓的作客更衣室。



堅尼禾夫路球場的簡陋並不是什麼新聞，不過改建後也沒聽說過有太多球員或領隊抱怨，只是昨晚（5日）迎戰利物浦後，或許是不少球迷第一次觀看盧頓的比賽，大家都發現這裏的視角與平常的英超賽事有點不同：球員看起來有點大，角度也有點偏低。

這是因為盧頓的主場本來就不高，他們為了符合英超轉播的需要，在重建Bobbers看台（Bobbers stand）時加設攝影師所用的區域，但與一般英超賽事的攝影高度仍有距離。

在堅尼禾夫路球場觀戰，對電視觀眾來說是全新體驗外，對現場球迷來說亦一樣。英國《每日電訊報》記者Thom Gibbs便在社交平台X（前稱Twitter）分享照片，是他來觀看盧頓迎戰利物浦一役時，在男廁看到天花板石屎剝落的畫面，缺口裏還能看到陳舊的木造結構。

在賽前記者會上，利物浦領隊高普便笑言很期待參觀堅尼禾夫路球場的作客更衣室，「我曾有所耳聞，那是我以前未曾見過的球場，因此我很期待。」據This Is Anfield報道，高普如此回答後，在場記者都露出笑容，該名德國教頭再補充說：「這樣很好，就是這樣，但我想我們應該要用某種方式進入更衣室，我聽說那裏不太大！」

作客驚險地保住一分後，高普賽後稱讚這個球場不錯（good），但卻以一個很有趣的比喻來形容其作客更衣室：「我喜歡這樣的球場。它的更衣室感覺像在珠穆朗瑪峰紮營。我們來到這裏便是要為一切而戰。」

高普賽後形容盧頓的作客更衣室像是「在珠穆朗瑪峰紮營」，圖中的更衣室時為2016年，不知道現在有否改變。（盧頓X）

主場更衣室看起來則「似樣得多」。（盧頓X）

除物理環境讓人感覺不習慣以外，有不少球員、領隊及名宿都曾表示，作客盧頓會感受到相當大的壓力，因為這裏的主場球迷能在近距離給予球員巨大壓迫感。

堅尼禾夫路的看台距離球場很近。（Getty Images）

利物浦名宿羅蘭遜（Mark Lawrenson）賽前便表示很期待舊東家到訪堅尼禾夫路球場：「盧頓會利用他們的主場優勢，那是一個非常難以應付的球場。我很想看到利物浦球員走進球場時的臉！盧頓的球員在主場會踢得很有對抗性，讓你覺得十分難受。」

目前盧頓在英超排在第17位僅積6分，其2和3敗主場戰績看起來似乎不太出色，但作為一支資金不多的升班馬，這3次落敗也只是小輸1球，當中包括現時排在榜首的熱刺，現在又在幾乎在主場擊退利物浦，對於首次征戰英超的盧頓來說，這某程度上已可說是「地獄主場」。

不過英國《每日郵報》報道指，另一利物浦名宿加歷查（Jamie Carragher）在半場休息時批評盧頓球迷在比賽中高唱「永遠是受害者（always the victims）」，這首歌不時被對方球迷影射紅軍當年的希斯堡慘劇：「我剛才在比賽中聽到幾次了，我明白你要表現出對抗意識，但我們應有更好的做法。」

加歷查批評盧頓球迷高唱諷刺利物浦希斯堡慘案的歌曲。（Getty Images）

事實上，堅尼禾夫路並非現有英超球隊中容納人數最少的球場。改建後這個球場能夠讓11500名觀眾入場，比般尼茅夫的活力球場多193個位置。此外，盧頓預計將在2026遷往新的主場Power Court，新球場將能容納19500名觀眾，之後會再增建4000個座位或企位。

盧頓新主場Power Court示意圖。（盧頓官網）

因此若有球迷想體驗堅尼禾夫路球場的獨有風景，便應趁這幾年去觀光一番。