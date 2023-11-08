亞冠盃︱傑志取今屆第一分　保羅將功補過　潘沛軒疑報復領紅

香港代表傑志今屆亞冠已錄3連敗，球隊周三（8日）晚作客F組榜首、3戰全勝的曼谷聯。

雖然「藍鳥」有保羅誤判失波，但這位守門員下半場勇救十二碼，球隊更靠連續三場有波入的前鋒恩查建功追和。尾段在潘沛軒被逐下少踢一下，仍能保住1：1和局，拿下今屆分組賽第一分，保住仍相當渺茫的出線希望。



前韓國國家隊中鋒金信煜今年初來投，曾豪言要帶領「藍鳥」贏亞冠；會長伍健亦透露過，對方希望成為亞洲史上入球最多的球員（尚差23球），惟他今屆因傷缺席首循環分組賽。此子今日終被納入球隊名單，但仍先列後備。

傑志派查理史葛、明加索夫、基爾頓、米基爾及恩查等外援擔正，華將羅梓駿、潘沛軒、陳晉一與港腳艾里奧、保羅都正選出場，日前公布退出港隊的羅素亦在陣中。值得一提，剛傷癒的祖連奴縱有遠赴泰國，但不入比賽大軍；早前鬧出轉會「羅生門」的防中奧拿斯，則沒有隨隊。

傑志派羅梓駿、潘沛軒、陳晉一等港腳上陣。（傑志提供）

傑志上仗對曼谷聯反勝為敗，賽前排榜尾，晉級形勢岌岌可危，今仗再無失分空間。曼谷聯7分鐘右路得到角球機會，陳晉一走甩敵軍隊長艾華頓薩蒂尼路，這位上仗有進帳的中堅接應僅僅頂斜。

面對缺少至少4名主力的曼谷聯，「藍鳥」在約50名球迷打氣下，其後三度中距離起腳，惟明加索夫、陳晉一跟查理史葛的射門都偏離目標。直至21分鐘，傑志有一記美妙組織，明加索夫右路直線傳予後上的潘沛軒，這位翼鋒冷靜扣過守衛再回傳，明加索夫卻控失未能起腳。

潘沛軒上半場一次入楔，幾乎造就隊友入波。（傑志提供）

保羅犯錯先落後 換邊後將功補過

「藍鳥」27分鐘失守，莫塔中路離門30多碼試射，保羅誤判來球提早落地，皮球於門前彈地後於其手邊擦過而入。8分鐘後，曼谷聯再考驗保羅，翼鋒斯拿旺禁區頂一控轉身再窩利，但今次保羅橫身撲出。完半場前陳晉一地波傳中，潘沛軒飛剷接應，在敵軍阻擾下撞射出界。

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傑志換邊後由費蘭度入替明加索夫，此子一度於左路以一敵二得手，扣入中路右腳燙射遠柱掠門而過；一記右路罰球直射亦僅被托出底線。

陳晉一早段解圍不遠，被斯拿旺門前半窩利；之後艾里奧後場交失波「送大禮」，莫塔推順起腳，惟兩次埋門保羅都「將功補過」，出迎封位將皮球擋走。

65分鐘，回防的潘沛軒欲飛身攔截對方傳中，皮球省到其心口再彈中左手，球證判罰十二碼，經VAR覆核後認為判決正確，不過基丹主射再被保羅「捉到路」勇救險球。

費蘭度下半場後備入替。（傑志提供）

保羅（右）今場作出多次關鍵撲救。（傑志提供）

恩查連續三仗建功 潘沛軒輸十二碼兼被逐

雖然傑志換入金信煜，但給他的傳送甚少，71分鐘費蘭度左路傳中至遠柱，恩查第一時間撞射反方向入網，追成1：1。

然而僅兩分鐘後，潘沛軒與曼谷聯後衛爭位，落地時雙腳疑報復踢向對手，對手隨即誇大反應、按住腰倒地。雖然潘沛軒即時舉高雙手表示歉意，但仍被球證出示紅牌驅逐離場，而VAR建議主球證到場邊「睇機」後，再度維持原判。

恩查為傑志追成平手。（傑志提供）

恩查連續三場亞冠分組賽有入波。（傑志提供）

結果傑志少踢一人下仍保住1：1和局，取得今季第一分，因首名的曼谷聯已得10分，已肯定無法首名出線。而同組獅城水手今日主場2：0擊敗全北汽車，兩隊同得6分，全北以較佳對賽得失球排次名。

「藍鳥」如要出線，餘下兩仗對全北及獅城必須全勝外，還要寄望全北與獅城對曼谷聯取得不多於1分，才有機會憑對賽得失球差取得小組次名，爭取以首三支小組最佳次名球隊的資格晉級，機會依然十分渺茫。