亞冠︱傑志三連敗　新援安慰隊友：抬起頭來　主帥揚言不會放棄

傑志於亞冠分組賽錄得三連敗，當中今季新加盟的奧地利前鋒恩查，最近兩仗都有波入，但同樣未竟全功，但他場上安慰隊友明加索夫的畫面，令記者留下了印象。



「藍鳥」上半場補時階段被追和，完半場時可見恩查相當不滿。他賽後透露，是因為球隊跟上場對獅城水手時一樣，只踢了半場好波，「上半場我們控制了戰局，但前線根本沒有太多亮點。我們在49分鐘（補時4分鐘）失波，換邊後很快又失守。我們的職責，應該是把上仗的下半場跟今仗上半場合起來，踢90分鐘好波，才能夠取得分數。」

他特別提到「藍鳥」兩記失球都輸得太易，「曼谷聯沒有創造特別有威脅的攻勢，都是靠我們犯錯而已，如果我們能更專注一點就好。」

恩查連續兩場亞冠分組賽入波，但球隊都未能取勝。（梁鵬威攝）

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恩查在明加索夫盤球不慎倒地後上前安慰。（袁志浩攝）

雖然如此，場上的恩查卻時常鼓勵隊友，陳俊樂指這位歐洲球員「好正面、會主動去令大家投入」。而其實在上半場就發生過一段小插曲——當時翼鋒明加索夫推進，卻突然因場地濕滑失平衡、讓入球機會溜走；只見恩查上前把雙手放在對方臉頰旁，說了數句話。

「我知道他有能耐，他會有下一次機會，所以我只是叫他繼續向前，不要把失誤看得太重。」恩查如是說。難怪對於餘下分組賽，他也抱着同樣的心態，「我們每場都只是輸1：2，只差很少，（剩下）3場比賽，我們仍有9分可拿，一定要抬起頭來。」

傑志主教練金東進指球隊不會放棄。（袁志浩攝）

傑志主教練金東進亦強調，雖然明知球隊出線機會渺茫，但全隊上下不會放棄，「我相信不論對自己或球員而言，亞冠盃都是特別的，既然我們有機會在這舞台比賽，就會奮鬥到最後。」

他又提到，雖然入場人數低，但暫未考慮把之後的主場比賽移師旺角大球場上演。