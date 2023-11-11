劍擊世界盃｜張家朗闖4強穩奪獎牌　蔡俊彥憾負世一止步

劍擊國際賽新賽季今周末開始，男子花劍﹑男子佩劍及女子重劍亦有港將打入正賽圈，張家朗﹑蔡俊彥及江旻憓等劍手將登場爭標。



張家朗與蔡俊彥攜手晉級。（資料圖片／趙子晉攝）

男花：張家朗蔡俊彥攜手晉級 梁千雨反負出局

伊斯坦堡男子花劍世界盃，蔡俊彥與梁千雨透過外圍賽晉級，與張家朗攜手出戰今日的正賽圈。

張家朗首圈與世界排名113位的克羅地亞劍手Borna Spoljar碰頭，二人早段拉成均勢，打成7：7平手，張家朗其後建立優勢，以15：10力克對手晉級。張家朗與波蘭的Andrzej Rzadkowski爭入16強，早段已拉開6：1的優勢，首節以10：6領先，休息後以15：9擊敗對手晉級。張家朗16強遇上法國劍手Rafael Savin，中段打成7：7平手，隨後拉開比分，以15：8輕取對手，打入8強。

張家朗與埃及劍手咸沙（Mohamed Hamza）爭奪4強席位，二人曾在墨西哥站世界盃決賽碰頭，當時家朗不敵對手失冠。雙方多次打成平手，張家朗其後拉開分差，並領先至11：6，最終以15：8擊敗對手，報回一敗之仇，穩奪獎牌。

張家朗。（香港劍擊總會圖片）

蔡俊彥硬撼意大利8號種子Filippo Macchi，Ryan早段領先5：1，其後一直保住差距，以13：11完成首節，休息後僅花13秒奠勝，以15：12順利過關。次圈遇上波蘭劍手世界排名160位的Jan Jurkiewicz，雙方爭持激烈，打成4：4及6：6平手，Ryan以8：6稍為領先，次節戰情同樣膠着，Ryan末段拉開比分，結果以15：11再下一城。蔡俊彥再以15：11淘汰日本的鈴村健太，同樣闖入8強。

蔡俊彥對世界第一﹑美國劍手陳海翔（Alexander Massialas），兩人同在今年的墨西哥站交手，Ryan當時以15：5大勝對方。蔡俊彥今次打得吃力，戰畢首節落後9：14，結果以11：15憾負，無緣獎牌。

劍擊世界盃｜張家朗江旻憓蔡俊彥同日爭牌 佘繕妡梁千雨全勝出線

蔡俊彥力克日本劍手鈴村健太打入8強。（香港劍擊總會圖片）

梁千雨首圈與日本劍手鈴村健太爭出線，這名19歲的港將有個好開始，開局連取5分，可惜其後對手急起直追，收復失地再反超前，縱然千雨由領先變落後，他在比分上一直緊咬，力追至11：11平手，惜未能平反敗局，以12：15憾負對手止步。

直播連結：男花世界盃土耳其站

梁千雨在伊斯坦堡世界盃首圈遭日本劍手反勝。（香港劍擊總會圖片）

男花首圈戰果

梁千雨12：15鈴村健太（日本）

蔡俊彥15：12 Filippo Macchi（意大利）

張家朗15：10 Borna Spoljar（克羅地亞）



次圈戰果

蔡俊彥15：11 Jan Jurkiewicz（波蘭）

張家朗15：9 Andrzej Rzadkowski（波蘭）



16強戰果

蔡俊彥15：11 鈴村健太（日本）

張家朗15：8 Rafael Savin（法國）



女重：江旻憓意外一輪遊

佘繕妡在意大利站世界盃小組全勝過關，直入今日的正賽，首圈鬥法國劍手Camile Nebeth，並以11：10險勝過關，將硬撼韓國宋世羅，可惜以8：15不敵對手。

江旻憓面對波蘭劍手Aleksandra Jarecka，意外以9：15落敗，無緣晉級，繼2022年的巴塞隆拿站後，首次「一輪遊」。

女重首圈賽果

佘繕妡11：10 Camille Nabeth（法國）

江旻憓9：15 Aleksandra Jarecka（波蘭）



次圈賽果

佘繕妡8：15 宋世羅（韓國）



江旻憓。（資料圖片／楊宇翹攝）

羅浩天不敵埃及劍手首圈止步

羅浩天成為男子佩劍阿爾及利亞站的港隊獨苗，首圈面對世界排名25位的埃及劍手Adham Moataz，首節戰情緊湊，雙方打成2：2﹑3：3及6：6平手，阿天以6：8稍稍落後，休息後羅浩天連失4分，結果以10：15不敵對手，無緣晉級。

男佩首圈賽果

羅浩天10：15 Adham Moataz（埃及）

