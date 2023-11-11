劍擊世界盃｜張家朗江旻憓蔡俊彥同日爭牌　佘繕妡梁千雨全勝出線

劍擊世界盃今周末除了女子花劍外，其他5項分別舉行世界盃分站賽，男子花劍和女子重劍各有劍手打入正賽，與男子佩劍的羅浩天一同在周六（11日）分途出戰正賽。



男子花劍在周五的資格賽，有蔡俊彥、崔浩然、林亮霆、梁千雨、吳諾弘、楊子加、陳建雄和李逸朗多人出戰，當中梁千雨在小組賽獲得5戰全勝，直接打入正賽，而蔡俊彥則在資格賽的次圈與崔浩然相遇，他淘汰崔浩然後再以15：4輕取美國劍手Laurenz Rieger，打入主賽圈；張家朗則以種子身份直入正賽。

直播連結：男花世界盃土耳其站

男花首圈賽程（香港時間）

下午4:40 藍色劍道 梁千雨 對 鈴村健太（日本）

傍晚6:20 藍色劍道 蔡俊彥 對 Filippo Macchi（意大利）

傍晚6:20 綠色劍道 張家朗 對 Borna Spoljar（克羅地亞）



女子重劍方面，江旻憓也憑種子身份免戰資格賽，佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望、陳祉澄、陳海琳、連翊希、吳卓輶都要先出戰資格賽，當中佘繕妡在小組賽6戰全勝，直入正賽。

女重首圈賽程（香港時間）

晚上8:05 綠色劍道 佘繕妡 對 Camille Nabeth（法國）

晚上8:05 紅色劍道 江旻憓 對 Aleksandra Jarecka（波蘭）



劍擊世界盃的重要性：爭取巴黎奧運資格的最後直路

男子佩劍方面，早前舉行的資格賽中，羅浩天亦在小組以全勝姿態打入周六的正賽。

男佩首圈賽程（香港時間）

下午5:50 紅色劍道 羅浩天 對 Adham Moataz（埃及）



羅浩天晉身正賽。（資料圖片／趙子晉攝）

男重雖有吳浩天和何瑋桁打入資格賽淘汰賽的最後一圈，可惜分別不敵對手，僅差一步無緣打入正賽，待周日再出戰團體賽。

女子佩劍周五已舉行正賽，港將朱詠翹由資格賽以全勝姿態晉級主賽圈後，首圈先以15：12淘汰韓國劍手崔世彬，惟在次圈遇上5號種子Manon Apithy-Brunet，8：15不敵對手出局。