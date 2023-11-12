羽毛球．韓國大師賽｜桃田賢斗721天後重生　再奪超級賽冠軍

721天，意味深長，說的是日本羽毛球好手桃田賢斗的經歷。

一席韓國大師賽男單冠軍，雖然只是超級賽系列中最低級別的「Super 300」，但那是前世界排名第一的桃田賢斗，苦等721天後的第一個超級賽冠軍。

在東京奧運前橫掃羽壇，卻因為一場車禍改寫命運，今次封王，可會是邁向巴黎奧運頒獎台的起點？



一連六天的韓國大師賽，今天來到決賽日。桃田賢斗從首圈（32強）開始過關斬將，先後淘汰中華台北、德國及馬來西亞球手殺入4強，再於4強以21：10及21：19擊敗中國的雷蘭曦，今天與同胞渡邊航貴爭冠。

渡邊航貴現時世界排名26，位列今次賽事7號種子。至於曾經高踞世界首席長達150周的桃田，目前已下跌至第52位，沒有種子排名。

桃田賢斗苦等721天後，再次奪得超級賽冠軍。（Getty Images）

決賽一戰，桃田在首局領先6：5後便一直壓制對手，以21：15先取一局；第二局他得勢不饒人，全局未曾落後，再贏21：15，以局數2：0奏凱，自2021年11月21日的印尼大師賽後，再次成為超級賽男單盟主。

過去721天，桃田大抵已經逃出2020年初那場奪命車禍的陰霾。自2021年全英賽復出後，他一度在該年下旬的丹麥與法國公開賽奪得亞軍和季軍，11月中的印尼大師賽更力克丹麥的安頓臣封王。球迷以為他回到正軌，接下來的721天，桃田卻經歷了13次超級賽「一輪遊」，期間他曾奪得全日本冠軍，也罕有地接受過日本傳媒訪問，當時他說：「東京奧運後是一團糟，如今打羽毛球是一件痛苦的事，但我沒有選擇，我不得不打下去，但又贏不了，我實在不知道自己欠缺什麼。」

桃田賢斗，曾經的世界「一哥」，近兩年卻成為「一輪遊」常客。（Getty Images）

2019是回不去的了。那一年，桃田橫掃11個冠軍，如果沒有那場車禍，如果沒有疫情，他大有機會已是東京奧運獎牌得主。可惜命運沒如果，大家只能向前看，經歷沉痛又迷惘的721天，堅守信念的桃田，重拾對羽毛球的熱愛，站在頒獎台最高級，王者終歸戰勝歸來。