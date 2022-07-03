羽毛球｜球王對決變笑話　桃田賢斗鬥安賽龍　兩回合得分個位數

馬來西亞公開賽男單決賽，世界球王安賽龍面對世界第二的桃田賢斗，賽前被視為「頂尖對決」的冠軍戰，安賽龍以一面倒強勢直落兩局21：4、21：7獲勝，壓制前球王桃田兩局僅得11分，後者表現令人大失所望。



世界第一的安賽龍在今役賽前，數據上未有佔優，桃田賢斗生涯對他有14勝2敗優勢，更更曾對戰奪13連勝，不過後者在傷後一直未能找回昔日狀態，實力大不如前。

目前世界排名第2的桃田賢斗在本季多次「一輪遊」，今站他受惠於32強、8強的對手均退賽下，只在16強擊敗伍家朗，就晉身4強，以直落2局擊敗泰國Kunlavut Vitidsarn後，躋身決賽寫下個人今季最佳成績。可是面對正處於高峰的丹麥「一哥」，他完全沒有抗衡能力。

桃田賢斗今季首闖決賽，惟對上安賽龍慘遭宰壓。（資料圖片）

安賽龍本季已錄31連勝，面對昔日勁敵桃田，於首局以懸殊比分21：4先下一城。桃田在第二局雖力求振作，並多次與安賽龍多板來回，但仍無法突破追近比數，最終以7：21的個位數比分再失一局，丹麥球王只花了34分鐘，便順利奪得今季32連勝、本季第5座冠軍。

安賽龍展現球王實力，以21：4、21：7輕鬆擊敗前球王桃田賢斗。（Badminton Photo）

現列世界第2的桃田賢斗雖然狀態大不如前，惟個位數的實力、兩局僅得11分令不少球迷吃驚。賽後不少日本球迷在Twitter恭賀他奪得亞軍，更撰文鼓勵，「桃田選手辛苦了，看得出傷前的桃田選手漸漸重拾狀態，聽到很多人在現場為桃田選手打氣，希望你在下場能好好享受球賽。」

不過，亦有球迷道出現實，在Twitter寫下：「曾經13連勝的對手，以個位數完敗。」

球迷感慨曾經在安賽龍身上取得13連勝的桃田，單局僅得個位數。（截圖）