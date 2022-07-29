羽毛球｜日本隊沙灘特訓備戰世錦　桃田賢斗魔鬼訓練「有成就感」

羽毛球世錦賽即將在下月於日本東京舉行，東道主日本隊近日到熊本特訓，日本男單一哥桃田賢斗、女單好手奧原希望、山口茜等奪牌希望均有參加，球隊更在酷熱天氣下於沙灘進行魔鬼訓練。力求重返高峰狀態的桃田表示：「真的很有成就感。」



據日本電視台《NTV》的報道，日本隊在沙灘特訓為世錦賽備戰。片段中，成員以4人一組快速衝刺10米練體能，還有加強速度的步法訓練，如比賽時一樣在沙上前後左右移動，反覆撿起羽毛球或做出擊球動作。正值炎夏，球員在魔鬼訓練中笑容也逐漸消失。

桃田賢斗在沙上衝刺跑，鍛煉體能。（截圖）

奧原希望在分組衝刺比賽率先跑到終點。（截圖）

世界排名第2的桃田，在月初的馬來西亞大師賽16強止步，賽後曾失落坦承目前體能確實不在最佳狀態，他在沙灘完成特訓後表示：「嚴格的訓練雖然很辛苦，但真的很有成就感。」對於8月世錦賽，他坦言：「我所有方面都有不足的地方，想在每一天都沒有遺憾地準備比賽。」

桃田賢斗坦承體能與最佳狀有一段距離。（截圖）

據報道，日本隊在完成沙灘訓練後翌日，便在熊本的體育館內操練，從早上9時起先做兩個多小時的體能訓練，接下來1小時則是進行2對1的擊球練習。下午練習由3時開始，由日本體育科學研究所的訓練員指導，在體育館做了約30分鐘的伸展、核心訓練、步法訓練等，之後便到體育館旁的田徑場，進行了6組100米、5組200米、4組300米的衝刺訓練。

「想在每一天都沒有遺憾地準備比賽。」桃田積極準備下月的世錦賽。（截圖）

日本隊主帥朴柱奉受訪時表示：「由於先前4月到6月一直在國外比賽，沒機會進行體能訓練，這次訓練營目的是『強身』和『強心』。」

去年打着「最強日本隊」旗號，卻在東京奧運只憑渡邊勇大及東野有紗贏下一面混雙銅牌，令眾人相當失望，這次再回到主場，朴柱奉不諱言：「由於去年奧運沒有達成全體目標，相當遺憾，所以希望在今年的世錦賽復仇。」