羽毛球｜桃田賢斗陷迷失自我質疑　從心出發望重返世界前列

日本羽毛球男單「一哥」桃田賢斗，曾經是東京奧運的衝金希望，但自他在馬來西亞遇上車禍，他的羽毛球生涯彷彿急轉直下，近年由決賽分子變「一輪遊」常客。

桃田賢斗日前與日本羽毛球名宿陣內貴美子對談，開腔談及近年的心路歷程，桃田坦言在場上比賽是痛苦的事。



28歲的「前一哥」桃田賢斗（Kento Momota），曾經在2019年橫掃11個冠軍，毫無疑問成為東京奧運的金牌大熱。不過，2020年初在馬來西亞大師賽封王後，往機場時遇上奪命交通意外，司機喪生，幸好桃田只是鼻骨骨折，沒有大礙。

馬來西亞賽｜桃田賢斗挾去年強勢奪冠 往機場時遇車禍

雖然這場車禍沒有危害桃田的生命，卻嚴重影響他的羽毛球生涯，復出後一直未能重回昔日的高水平，連最重要的東京奧運同樣分組賽出局，無望主場奪金。自從車禍後，桃田賢斗至今僅奪一冠，更成為「一輪遊」常客，今年已經5度首圈出局，世界排名亦下滑至第9位。

桃田賢斗經歷兩年前的車禍後，戰績大不如前。（資料圖片／Getty Images）

桃田賢斗兩年來首次受訪

桃田賢斗再度接受日本傳媒訪問，對上一次已經是兩年前，如今再度與名宿陣內貴美子對談，談及近年的低潮期。

桃田在早前的訪問講過，自己十分熱愛打羽毛球，那麼現在呢？桃田坦言，熱愛的感覺都追不回來，「老實說，東京奧運後是一團糟，如今打羽毛球是一件痛苦的事，但我沒有選擇，我不得不打下去，但又贏不了，我實在不知道自己欠缺什麼。」

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桃田坦言，打羽毛球如今是痛苦的事。（資料圖片／Getty Images）

重返前列 「心」最重要

桃田賢斗陷入自我懷疑，同時失去了目標，但他依然希望重回前列，第一件事先要改善自己的心，「我在場上沒有自信，若有信心的話，表現將大為不同，我需要改善的地方很多，而『心』是重要的一環。」

「邊到跌低邊到起返身」，東京奧運失利，能否在巴黎奧運扳回一城？桃田不敢想太遠，如今眼前的目標就是再贏一次海外賽事錦標。

「我時常因為羽毛球而煩惱睡不着」，聽到這句時，作為前輩的陣內貴美子也鬆一口氣，至少桃田依然在乎羽毛球，並相信他有朝一日將強勢歸來。

桃田賢斗今年5次在首圈出局。（資料圖片／Getty Images）

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