羽毛球｜桃田賢斗重拾勇態全日本封王　不再糾結過去冀再創高峰

全日本羽毛球錦標賽冠軍戰，前世界球王桃田賢斗周五（30日）以2：0擊敗西本拳太，相隔兩年、第5度奪得全日本冠軍。2022年即將完結，這同時是桃田今季的首個冠軍，他賽後眼紅紅感觸表示不再糾結於低潮前的自己，「希望能讓大家看到更強的桃田賢斗。」



桃田賢斗今季在國際賽場一冠難求，最佳成績是超級750系列馬來西亞公開賽取得亞軍，他自8月底在日本公開賽「一輪遊」後，就未有在國際賽場亮相，專心在日本訓練。

他今周出戰全日本羽毛球錦標賽，過關斬將闖入決賽與西本拳太爭冠。桃田在今賽不僅找回巔峰時期的防守，進攻上也得心應手，於決賽首局更連得8分，愈打愈順終以直落兩局（21：11、21：16）擊敗對手，相隔兩年第5度封王。

桃田賢斗在全日本錦標賽回勇，闖入決賽。（UDN Sports）

現時世界排名已跌至第18位的桃田，在獲勝後大字型躺在場上，站起身後眼泛淚光向觀眾揮手致意，場面感人。

桃田在備受期待的注視下，於去年的東京奧運首圈出局，今年賽季更陷入低谷，世界排名亦一再下滑。他坦言過去一年過得艱難，惟在現場球迷的支持下，於決賽打出滿意的一仗。

桃田在全日本賽表現復勇，日媒紛紛直呼「以前的桃田」回來了，不僅擋下強而有力的殺球，也用巧妙打法進攻讓對手措手不及。桃田也重談當年車禍的影響，「之前一切的努力都變成零，我已經不再追求那個自己了。想好好審視自己，重新開始，讓大家看到更強的桃田賢斗。」

桃田賢斗在全日本錦標賽重拾信心。（UDN Sports）

桃田賢斗在2018年、2019年摘下世錦賽冠軍，其中2019年更寫下單季11冠壯舉，惟2020年1月在大馬賽奪冠後，不幸遇到嚴重車禍導致右眼窩骨折，有過長時間的空白期；桃田賢斗兩年來仍未能重拾佳態。

提到決賽，桃田認為勝負分野不只是更相信自己，也在於最後的求勝心比對手更強。他坦言在網上看過不少關於自己的負面新聞，「當年的桃田已經不在了」、「桃田的時代已結束」，他說：「我不想結束，仍想讓大家看到更強的自己，希望大家也能為我打氣。」

桃田表示與西本拳太互相很了解對方，他認為勝負分野在於最後自己的求勝心更強。（UDN Sports）

桃田賢斗以「日本冠軍」為2022年作結，他將在明年一月出戰大馬公開賽打開賽季，晉級的話最快16強將遇上世界第一的安賽龍（Viktor Axelsen）。

同日決賽日，女單世界排名第一的山口茜以2：0擊敗大堀彩，第4度封后；她亦將出戰大馬公開賽。