英超｜曼城冷板兵變車路士骨幹　高爾彭馬倒戈戰閃耀更上一層樓

高爾彭馬（Cole Palmer）今夏以4000萬鎊加盟車路士，在周日晚的英超「雙藍大戰」中，他在補時5分鐘承受壓力，射入十二碼，倒戈母會建功，協助車路士主場以4：4賽和曼城。

高爾彭馬的好表現並不只在於入球，他在前線十分活躍，策動攻勢，大獲好評。球評人加歷查更認為這位21歲小將已是車路士的骨幹球員，並認為他有力入選明年歐國盃的英格蘭大軍名單，成為代表隊的關鍵成員。



高爾彭馬賽後說：「我不會說在十二碼下了苦功，我沒有。我只是相信自己的能力。」

「這是我第一次倒戈曼城，我在那裏效力了15年，我對這間球會充滿尊重。」

「很高興重遇一些朋友。」

在比賽中出現有趣一幕，高爾彭馬可能恃熟賣熟，走去偷聽曼城的死球戰術，最後被夏蘭特發現一手推開。（網上片段截圖）

夏蘭特笑住推走「間諜」高爾彭馬。（網上片段截圖）

高爾彭馬自小加入曼城青訓，一步一步提升上一隊，但曼城人才濟濟，進攻線上更粒粒皆星，高爾彭馬很難上位，上季也是長坐冷板，英超僅兩次正選，還有12次後備入替。高爾彭馬清楚不能再蹉跎歲月，今夏拒絕哥迪奧拿的挽留，轉投車路士，盡展潛力，成為隊中主將，季初以來踢了6場英超正選，攻入4球，還有兩次助攻。

高爾彭馬在車路士陣中愈來愈重要。（Getty Images）

英國《天空體育》的球評人加歷查賽後表示：「他現在已是車路士的重要成員，而且有種骨幹的感覺。」

加歷查續道：「我覺得他會是明年夏天歐國盃英格蘭的重要一員。以他目前的表現，他很大機會可以入選歐國盃的最終名單。」

高爾彭馬在曼城基本上贏盡錦標，但他的角色只是一位板凳球員。他在今夏決定轉投車路士，希望爭取到更多正選機會。（Getty Images）

高爾彭馬這筆可說是三贏交易，曼城得到一筆可觀的轉會費，對於一名冷板兵，可以賣到4000萬鎊並非細數目；車路士獲得一名進攻猛將，即插即用，完美融入；至於高爾彭馬就獲得正選的舞台，發揮所長，繼續進步。

若果他只求獎牌獎盃，或者留在曼城坐冷板的收穫會比車路士豐厚，但他寄望的不是「躺贏」，而是成長為一位更強的球員，可以在球隊中扮演更重要的角色。

高爾彭馬與車路士隊友慶祝入球。（Getty Images）

高爾彭馬今場除了攻入追成4：4的關鍵十二碼，在史達寧射成2：1的入球亦有重要功勞。當時高爾彭馬在前場右路引球推進，見到列斯占士高速入楔，他馬上送上直線，讓列斯占士入禁區傳中，最後由史達寧門前射入。這腳傳球可見高爾彭馬在進攻上的創造力。

曾效曼城及車路士的史杜列治說：「他是一位優秀的年輕球員，克服過難關，正努力於他期望自己做到的事。」

史杜列治說：「他為了尋找機會而轉會車路士。他當然有足夠能力為曼城效力，但哥迪奧拿在球隊內有太多選擇了，所以讓他離開到其他地方找機會。車路士是一間高水平的球會，他們相信高爾彭馬。現在，他有正選機會，他很努力去表現自己。有時候，你不是為了證明其他人錯，只是想證明自己是對的。這正是他現在所做的事，他嘗試去證明自己他就是那種球員，他有能力做得到的，向世界展示他的才華。」

倒戈母會入波，高爾彭馬沒有顯得太興奮。（Getty Images）

高爾彭馬今仗得到雙方領隊的盛讚，曼城的哥迪奧拿說：「他們（高爾彭馬及史達寧）確實都是好球員。兩人幫助過我們贏得很多比賽，皆是我們成功的一分子。最後，他們為了追求更多，決定轉會。」史達寧曾效曼城7個球季，今場亦代表車路士攻入一個入球。

車路士領隊普捷天奴賽前形容高爾彭馬的踢法像阿根廷名將迪馬利亞，他賽後讚高爾彭馬是一位閱讀球賽能力很強的球員，擅長利用空間，他說：「他經常在對方兩線（後防線及中場線）之間活動，給對手製造混亂。在進攻時，他為我們提供更多的選擇，總是找到無人看管的隊友。他是一位組織核心，可以將所有隊友連繫在一起。」