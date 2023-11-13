英超︱利物浦3：0賓福特升上次席　紐尼斯兩食詐糊　沙拿梅開二度

英超周日賽事，利物浦主場面對賓福特雖然攻勢佔盡上風，但客軍防守和反擊相當出色，加上烏拉圭前鋒達雲紐尼斯兩度上半場入球被推翻，紅軍上半場僅憑沙拿的入球1：0領前。

下半場沙拿再入一球，加上祖達的入球，終以3：0擊敗賓福特，全取3分後追至與曼城、阿仙奴同分。



紐尼斯今仗表現出色，兩次入球均被推翻。（Getty Images）

紐尼斯兩度「食詐糊」

利物浦中場麥阿里士打停賽，日本國腳遠藤航正選上陣，夥拍加普和蘇保斯拉爾，從後支援3箭頭沙拿、祖達及紐尼斯。爸爸獲釋的哥倫比亞翼鋒路爾斯迪亞斯先列後備。

紅軍主場出戰甫開波便狂攻，賓福特防守部署不錯，直到蘇保斯拉爾一記直線，紐尼斯接應射入，VAR審視後發現紐尼斯腳指尖越位，推翻入球。烏拉圭射手之後再次將皮球送入網窩，再因越位在先，上半場已兩度「食詐糊」。

紐尼斯兩度「食詐糊」，一樣有貢獻。（Getty Images）

紐尼斯自己入不到波，改為造就隊友一樣有貢獻，他拿球後聰明地第一時間分予右路入楔的沙拿，傳球力度恰到好處，讓沙拿舒服地以招牌左腳施射入網，戰至39分鐘紅軍終能開紀錄。

沙拿梅開二度，助利物浦主場3：0大勝賓福特。（Getty Images）

沙拿梅開二度領軍主場6連勝

利物浦領先下稍為放慢進攻速度和力度，下半場正當戰情膠着之際，左閘森美卡斯及時在底線前傳中，沙拿在尾柱無人看管下輕鬆頂入，62分鐘為紅軍將比數改寫成2：0。74分鐘又是森美卡斯在前場左路發難，他輕輕傳予祖達，葡萄牙射手接應後向橫推順在禁區邊起腳，一記精彩遠射再次收死賓福特門將菲利根（Mark Flekken）。

82分鐘迪亞斯入替祖達，剛經歷父母被綁架再先後獲釋的他，獲晏菲路全場球迷鼓掌支持。

利物浦終維持3：0勝果，今季英超主場6戰全勝，紅軍擊敗賓福特全取3分後，跟阿仙奴一樣8勝3和1負得27分，並以較佳得失球升上英超聯賽榜第二位。曼城周日尾場才作客車路士，藍月亮賽前同得27分，並以較佳得失球排榜首。

周日英超賽果：



利物浦 3：0 賓福特

阿士東維拉 3：1 富咸

白禮頓 1：1 錫菲聯

韋斯咸 3：2 諾定咸森林

