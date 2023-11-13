英超速評｜車路士曼城精彩對攻4:4賽和 藍軍勢成列強爭標攔路虎

當今英超哪支球隊敢跟曼城對攻？除了利物浦，原來還有車路士。「藍戰士」乘着上周打破熱刺不敗身的氣勢，今周主場以4：4逼和曼城，雖然未能全取3分，但踢出精彩的進攻足球，如果之後能保持這樣的水準，就算今季未能問鼎冠軍，但也將是列強爭標的攔路虎。



對比上周4：1擊敗熱刺的陣容，車路士主帥普捷天奴只作出了一個調動，以古古列拿代替利維高維爾出任左閘，原意應該是以速度較高的古古列拿緊盯曼城的右翼菲爾科頓，但卻忽略了客軍的艾寧夏蘭特接應傳中時往往「捕」在遠柱位，「車仔」第一個失球便是古古列拿以超技術阻止夏蘭特「攝位」犯下天條，後者於25分鐘主射12碼一蹴而就。

車路士左閘古古列拿以超技術阻止夏蘭特「攝位」犯下天條，於25分鐘輸掉一個12碼。（路透社）

其實比賽初段車路士能與曼城拉城均勢，滿以為這又是另一場他們近一兩季典型的敗仗，即是明明踢得不差，但一次犯錯或被對手一次反擊就失波，甚至輸波。不過，老將堤亞高施華於4分鐘後便藉一次角球頂入，加上史達寧接應列斯占士傳中近門射入，車路士於37分鐘反超成2：1。

堤亞高施華雖然已達39歲高齡，但賓刀未老，今仗便替車路士頂入扳平。（路透社）

車路士的進攻表現不俗，他們最大的武器就是中前場的速度，沒球時不斷逼搶，有球時就盡快踢向兩條邊路突襲，這樣不停推快比賽節奏，令擅於控制的曼城也被打亂節奏，攻守比平日紊亂得多，尤其今季新加盟的左閘加華度爾，錯漏明顯比之前的比賽較多。

車路士進攻銳利，但防守依然不濟，例如曼城中堅艾簡治頂入時便無人看管。（路透社）

不過，車路士的防守還是有很大的提升空間，上半場補時階段被曼城追平2：2，當時曼城左路傳中，艾簡治於禁區內竟無人看管，輕鬆一頂入網。易邊後僅2分鐘，車路士的防線又走漏了祖利安艾華利斯，讓這名阿根廷前鋒右路地波傳中，夏蘭特於門前連人帶波撞入網內。

夏蘭特連人帶波剷入網窩，助曼城再領先至3:1。（路透社）

普捷天奴在65分鐘換入了梅迪歷及馬路古斯圖加強側擊力，此舉立竿見影，經過一輪組織後，干拿加歷查在禁區頂獲得遠射機會，雖然其射門被曼城門將艾達臣摩拉斯撲出，但尼高拉斯積臣門前「執死雞」，於67分鐘為車路士再度扳平。

洛迪在86分鐘建功，以為能助曼城絕殺車路士。（路透社）

兩軍之後拳來腳往，互有得分機會，構成一幕幕對攻的精彩鏡頭，至86分鐘，曼城中場洛迪卡斯簡迪禁區外撞射，堤亞高施華出腳一閂，卻將皮球閂到反方向，令今場有不少精彩撲救的車路士門將羅拔山齊士，也只能目送皮球入網；曼城也再度領先至4：3。

車路士前鋒布查（右）90分鐘才入替，但隨即博到12碼。（路透社）

車路士並沒有放棄，至少普捷天奴於90分鐘以年輕中鋒布查入替防中摩西斯卡些度，已向眾將傳遞了繼續進攻的信息，而這名剛傷癒不久的小將不負所託，上場不久便於禁區內博得魯賓戴亞斯犯規；倒戈的高爾彭馬冷靜地「熨射」向球門的左上角，也助車路士神奇地追成4：4平手。這一仗勢成英超史上其中一場經典戰役，上一次4：4的賽果，已是2009年的事，當時阿仙奴藉艾沙雲連入4球，作客以4：4賽和利物浦。

高爾彭馬今季才由曼城轉投車路士，他今仗射成4:4後，沒有太大的慶祝動作。（路透社）

雙方賽和後，曼城以12戰得28分續居榜首，利物浦與阿仙奴同得27分排第2及3位，今周輸波的熱刺則以26分排第4。車路士則以16分排第10，如果現時開始發力，也有力加入前四的爭奪戰。事實上，「藍戰士」今季偶有出色演出，只是整體表現不夠穩定而已；值得留意的是，雖然他們離復興之路亦有段距離，但他們上周打破熱刺不敗身外，也賽和了利物浦、阿仙奴及曼城幾支前列球隊，今季實是強敵爭取佳績的絆腳石。