英超︱曼城作客車路士重遇兩舊將　哥迪奧拿：我從不阻止球員離開

今周英超重頭戲，榜首曼城周日深夜作客車路士，藍月亮領隊哥迪奧拿將重遇史達寧（Raheem Sterling）和高爾彭馬（Cole Palmer）。

曼城青訓出身的彭馬，轉投車路士後受盡讚賞，對於跟昔日猛將重逢，哥帥在賽前記者會上再次語出驚人，指出他從不阻礙麾下球員離隊，就算是競爭對手也不例外：「車路士、曼聯或利物浦也可以，他們開心便好。」



哥迪奧拿聲稱從不阻撓麾下球員轉會。（Getty Images）

哥迪奧拿：「小球會才會拒絕放手」

2022年夏天，史達寧以4750萬英鎊從曼城轉投車路士，一年後輪到21歲的彭馬以4000萬英鎊由藍月亮加盟藍軍，今夜一戰將會是彭馬首度倒戈母會。哥迪奧拿已非首次談到球員離隊話題，再次重申從來不會阻止陣中球員轉投競爭對手：「從來不會（never, ever），我向球會表達意見，由他們決定交易是否適合兩間球會及球員本人。」

「為什麼？只有小球會才會那樣做（不放人）。大球會根本不會理會，他們會作出對兩間球會及球員三方皆有利的決定，有時甚至連足球經紀的利益也照顧到。」哥迪奧拿說，「因此他們想去車路士或曼聯或利物浦什麼的都不成問題，有什麼問題？他們在那裏感到高興，球會又滿意交易，另一球會對所花費的金錢感到開心便好。」

哥帥解釋為何讓彭馬（右）離開。（Getty Images）

詳解為何讓彭馬離開

彭馬8歲加盟曼城，一路成長至晉身一隊，2020年9月首次為一隊披甲，上季曼城當上三冠王，他也是大軍一員，卻只得358分鐘上陣時間。今季他在歐洲超級盃決賽對西維爾為曼城取得入球，到9月還是選擇離開，哥帥稱：「彭馬來到後接受過程，一、兩年後又說：『不，我不想留下來，我沒有出場機會。』我跟他說：『馬列斯離隊，你會有機會的』，但他回答：『不，我不會有得踢，我想離開。』所以我說：『OK，離開吧』。」

「他得償所願，對他是件好事。他是個年輕球員，潛力優厚，否則不會曾為曼城效力。他是個好傢伙，表現亦相當好。」好來好去，對於已離隊的舊將，哥迪奧拿依然不吝嗇讚賞。