彭馬領車路士逼和曼城　即被修夫基睇中首度入選英格蘭大軍︱足球

剛為車路士在補時5分鐘射入十二碼、4：4逼和曼城的高爾彭馬（Cole Palmer），立即獲得回報，首度獲英格蘭大國腳徵召。

英格蘭已獲2024歐洲國家盃決賽周資格，11月份尚餘2場分組外圍賽，18日主場對馬爾他，21日作客馬其頓，早前已公布大軍名單，由於占士麥迪臣、哥林威爾遜及鄧克均因傷退隊，比寧咸肩傷未癒料亦缺陣，領隊修夫基補選彭馬、歷高利維斯（Rico Lewis）、干沙（Ezri Konsa）3將入圍。



彭馬首度倒戈曼城，即為車路士搶回一分。（Getty Images）

今周英超最精彩大戰，首推車路士4：4賽和曼城一戰，8歲起一直效力曼城的彭馬，為博上陣機會今年9月才轉投車路士。這位曼城青訓產品表現出色，更在補時5分鐘為藍軍扳平，短時間內已榮升史丹福橋新寵兒。

他在季初只屬後備，近6仗搶得正選，已攻入4球，兼收穫2助攻，表現可人。英格蘭足總周一公布，補選彭馬、干沙和利維斯入選大軍，出戰上述2場歐國盃外圍賽事，3人均為首度入選。26歲的阿士東維拉守將干沙為2017年U20世界盃冠軍隊成員；車路士前鋒彭馬則由U15開始代表英格蘭，15次為英軍U21上、陣攻入5球，並為去年贏得U21歐國盃的冠軍隊成員；18歲的利維斯同為曼城青訓出身，跟彭馬一樣是英軍U21成員。

同樣首度入選英格蘭的曼城小將利維斯只得18歲。（Getty Images）

英格蘭足總聲明指，剛過去的周末占士麥迪臣、鄧克及哥林威爾遜因傷退隊，因此上述3將獲補選入英格蘭大軍。大部分成員周一會回到國家隊基地報到，接受進一步評估。

曼城領隊哥迪奧拿日前披露，他曾出言挽留彭馬，指馬列斯離隊後，對方將得到更多上陣機會，惟彭馬去意已決，因此亦不強人所難，並大讚彭馬表現出色。