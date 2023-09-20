哥迪奧拿化解傷兵潮於無形　艾華利斯令球迷忘記迪布尼｜01球評

對很多球隊而言，主力離隊或長期受傷，彷彿是天塌下來的噩耗，但曼城的哥迪奧拿總有辦法應對，保持球隊平穩，佔據英超榜首，歐聯旗開得勝。

根度簡今夏離隊，誰可頂替其後上埋門工作？想不到答案是洛迪卡斯簡迪。奇雲迪布尼季初重傷，誰可分擔這位中場核心的責任？更令人意想不到，祖利安艾華利斯在這個位置踢得如魚得水。哥迪奧拿總能幫助球員成長，開發出新的技能，配合到球隊的需要。



上季以為艾華利斯只是夏蘭特的中鋒替補，如今他成為了頂替迪布尼的最佳人選。（Getty Images）

在周二的歐聯分組賽G組，曼城主場以3：1反勝貝爾格萊德紅星，在衛冕之路旗開得勝。雖然曼城完半場前稍有分心，被對方一次單刀反擊先開紀錄，但他們換邊後連入3球取勝。曼城今仗全方位壓制紅星，控球多達7成，射門37次，紅星門將作出13次撲救都要輸3球。

雖然曼城今夏有球員變動，也存在傷兵問題，但季初仍保持難以撼動的穩定性，英超5戰報捷，歐聯旗開得勝。

洛迪更多參與進攻 頂替根度簡工作

曼城有上季的隊長根度簡以自由身轉投巴塞隆拿，這位德國中場的後上入球能力往往是曼城破局的關鍵。新加盟的高華錫及馬菲奧斯紐尼斯暫時未能完全取代根度簡的角色。反而，今季踢得最像根度簡的是洛迪。

洛迪更多入禁區，參與進攻，今場射入一球。（Getty Images）

以往洛迪予人的印象是防中，一夫當關，站在防線前，讓曼城的進攻球員可以放心壓上前，間中會施展一腳遠程炮。今季，洛迪更積極參與進攻，他更多引球推進、放直線斜傳入禁區、入禁區射門。這些都是上季根簡度的工作。

27歲的洛迪上季英超入兩球，場均射門1.4次，場均威脅傳球0.9次，場均盤球過人0.7次；今季他5場聯賽已入兩球，場均射門2.8次，場均威脅傳球1.2次，場均盤球過人1.6次。洛迪的進攻數據大幅上升，看來哥迪奧拿給了他新任務，他才是根度簡的接班人，踢法變得更具侵略性。今場歐聯射成3：1的入球，洛迪避開一名守衛的抖纏，突入禁區起腳，頗有根度簡的風采。

洛迪被選為今場歐聯的最佳球員。（Getty Images）

正當那邊曼聯領隊坦赫格不斷抱怨傷兵問題時，其實哥迪奧拿也一樣，「我們在麻煩當中，但我不會說『噢！我們有很多人受傷』。在現有的球員下，我們將會繼續作戰。只要我們保持心理質素及態度，那就沒有問題。」

哥迪奧拿在歐聯對紅星的賽後說：「我們有5位重要的球員受傷，要長期面對這種狀況是很困難的。」

「考慮到工資及轉會預算，我們不可能有55名球員，這會令到球會陷入混亂，會破產的。」哥帥說：「不幸的是，迪布尼長期養傷。史東斯踢不到，養傷時間有點長。高華錫正在回來，基亞利殊或者要多一星期或者10日，要等他恢復狀態。」

哥迪奧拿賽後抱怨多名主力受傷。（Getty Images）

艾華利斯踢攻中如魚得水

儘管多人受傷，哥帥一樣有抱怨，但從比賽過程及成績中，看不出曼城受到很大影響，這正是哥帥的功力所在。過去幾季，迪布尼毫無疑問是曼城的中場進攻核心，這位比利時國腳季初重傷，一度令人擔心曼城攻力受損，但艾華利斯這幾場的表現幾乎令人忘卻迪布尼。

艾華利斯本身的定位是正前鋒，但在艾寧夏蘭特長期佔據正選下，艾華利斯上季尾愈來愈多以攻中姿態上陣，有時拍住迪布尼或根度簡打雙攻中。今季艾華利斯在這個位置的表現更上一層樓，走位及射門依舊好，控球及傳球更加成熟，已經熟習了核心角色，成為一個更全能的進攻球員。

艾華利斯在歐聯梅開二度，但他今季的貢獻不限於入球，還有助攻。（Getty Images）

上季英超，艾華利斯攻入9球，沒有助攻，而今季暫時有2個聯賽入球及3次助攻。他上季聯賽場均射門1.5次，場均威脅傳球0.6次，而今季這兩項數據皆升至3.2次。這位23歲阿根廷世界盃冠軍功臣，明顯承擔了更多本來由迪布尼負責的鋪橋搭路工作。

面對傷兵及離隊，除了叫球會買、買、買外，還考驗領隊調整現狀的能力，包括微調戰術去適應現有人手，以及改造球員去解決問題。哥帥是這方面的專家，上季中借走祖奧簡斯路，變陣3-2-4-1，起用史東斯打防中，成就「三冠王」偉業。今季史東斯受傷，他又轉回4-2-3-1陣式。

只要曼城有哥迪奧拿，就不怕任何人受傷或離隊，因為哥迪奧拿一定想到辦法，而且新方法說不定青出於藍，嚇人一跳。