車路士贏熱刺和曼城變「英超羅賓漢」　普捷天奴獲讚球會最強一環

車路士周日晚主場與曼城踢了一場扣人心弦的激戰，踢成4：4，今季英超面對強隊繼續保持不敗。

車路士目前勝、和、負各4場，以16分排第10位，暫時鬥利物浦、阿仙奴及曼城皆和波，作客熱刺取得4：1大捷，但他們面對中下游球隊卻頻頻輸波，不敵賓福特、韋斯咸及諾定咸森林，成為「英超羅賓漢」。

車路士領隊普捷天奴表示，希望今場對曼城的對攻戰可以增加球隊的信心，幫助這支年輕球隊盡快成長，完成重建。球評人加歷查認為車路士的蛻變明顯而且正面，更大讚普捷天奴是這間球會最強的一環。



普捷天奴希望今場對曼城的表現可以增強球隊的自信。（Getty Images）

車路士領隊普捷天奴（Mauricio Pochettino）說：「我感到很自豪，非常高興，球員配得上讚賞，今（周日）晚的表現十分美妙，我們的對手是世界上最強的球隊。」

「今場比賽很多畫面都令我覺得自豪，例如我們處理比賽的方法真的非常好。」

「當然，還有一些方面可以改進，但這是過程。當你由零開始去建立一個項目，這（4：4賽和曼城）是一種好事。」

普捷天奴對今場踢和曼城感到自豪。（路透社）

車路士季初主場賽和利物浦1：1，到10月中面對阿仙奴，一度領先2：0，惜末段連失兩球，被追和2：2。上周聯賽，他們作客更以4：1大勝熱刺，接着今仗跟曼城踢得有來有往，戰至4：4完場。

「這種表現可以為我們建立信念及信心，但我們在一些比賽都有更有耐性。」

「這展示了我們的個性及心態，表明面對曼城這級數的球隊都能夠爭取入球，主導戰局，有創造入球機會的能力。」

「今場比賽真的很重要，可以建立我們的信心，令我們更相信目前的努力方式。」

「我們會按部就班，或者有時可以跳兩步，但必須謹慎，今場給我們巨大的推動力。」

哥迪奧拿亦留意到普捷天奴的車路士今季對強隊總有好表現。（路透社）

曼城主帥哥迪奧拿賽後大讚車路士，認為4：4是合理的賽果，更認為這場精彩的入球騷可以提升英超的吸引力，他說：「對英超而言，這場比賽是一個好好的廣告，比賽充滿娛樂性，兩支球隊都為勝利而戰。」

哥迪奧拿亦留意到車路士對強隊的大戰總有好表現：「利物浦在這裏（史丹福橋）也贏不到，阿仙奴也是，而且他們比阿仙奴踢得好得多，這就是車路士！」

「他們有身體對抗、有才華、有速度，還有板凳深度，他們已經擁有很多東西。車路士已經被重新建立起來，他們所做的會決定未來幾年的表現。」

哥迪奧拿認為車路士已經被重新建立起來。（路透社）

英國《天空體育》的球評人加歷查亦讚賞車路士鬥強隊的表現，他說：「不是很多球隊可以為曼城製造麻煩，他們之前對阿仙奴及利物浦亦都踢得好。當普捷天奴將自己的印記慢慢烙印下來，事情只會愈來愈好。」

「普捷天奴在大戰的表現非常出色。你見到他對哥迪奧拿、高普及阿迪達時，他擁有的籌碼其實比不上對方。我知道人們一定跟我說，車路士花了很多錢，但事實上，他們離頂級強隊的陣容還有差距。」

「車路士之所以進步，全因在領隊。」

普捷天奴賽後與曼城球員基爾獲加擁抱。（路透社）

「車路士現在最好的一環就是普捷天奴，不是球員或班主。他們擁有一個好領隊，這是車路士現在最重要的一環。當你要討論帶領車路士重新贏得錦標時，他們已經獲得最佳的領隊人選，沒有人會（比普捷天奴）更好。哥迪奧拿及高普都有球會，所以普捷天奴就是最好的選擇。」

不過，加歷查點出車路士成為「英超羅賓漢」的原因，也是這支球隊要改善的問題，他說：「當你面對縮後防守的球隊時，車路士就有問題，但面對那種主攻的球隊，他們就踢得好好。」

車路士今季的4場英超敗仗分別是不敵賓福特、阿士東維拉、諾定咸森林及韋斯咸。