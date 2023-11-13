馬古尼親述為何拒絕離開曼聯　重獲正選證明決定正確︱英超

曼聯守將哈利馬古尼（Harry Maguire，又譯：麥佳亞／馬奎爾）近日再次成為焦點話題，今次不再是在球場上「派膠」或甩轆，而是用表現搶回正選位置，將華拉尼擠進後備席。

他開腔談及這段經歷，指出近期重獲正選，證明他留隊的決定是正確的。



馬古尼享受為曼聯出賽，今夏堅決留隊爭正選。（Getty Images）

荷蘭籍教頭坦赫格上季接掌曼聯帥印，引入阿積士舊部下利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez），當時仍為隊長的馬古尼逐漸失去正選位置，出場順序排在華拉尼（Raphael Varane）、馬天尼斯、連迪路夫（Victor Lindelof）之後。

今年夏天他更被坦帥「搣柴」，失去隊長臂章，沒有正選、不再是隊長，外界估計馬古尼很大機會離隊，韋斯咸願意出手拯救，卻被馬古尼拒絕，堅決留在曼聯爭取正選，當時這個被認定他與曼聯的「雙輸」局面，卻成功被他扭轉過來，更贏盡民心。

頂上功夫是馬古尼一大強項。（Getty Images）

親述拒絕離隊原因

今季紅魔鬼遇上傷兵潮，華拉尼和馬天尼斯均受傷，馬古尼重獲出場機會，連續8場正選上陣，更以穩定表現贏得外界一置讚賞。當被記者問到，他重獲正選是否證明今夏留隊決定正確，馬古尼自信回應：「當然（Of course）。」

帶領曼聯1：0擊敗盧頓後，馬古尼說：「去年我只踢過一些比賽，落場次數不及我所希望的。上季我有2至3個爭取正選的機會，但其中一次我病倒了，另外兩次受傷，因此未能追上節奏，亦未能獲得連續出場機會，向領隊證明自己。」

曾經有機會離隊，馬古尼解釋為何他選擇留下來，「我真的很享受為這球會效力，因此我願意留下來爭取我的位置。」

馬古尼重獲坦赫格信任，連場獲正選出場。 （Getty Images）

他上季在英超只得8場正選，坦赫格認定他的用球能力不足，將他貶落後備席。不過這個常被網民欺凌的曼聯前隊長，未受逆境影響，默默努力操練，等待機會再度來臨。

在難捱的日子，「我運用經驗和昔日回憶。我必須在訓練中努力工作，確保我已作好準備」。他知道，「因為我沒有上陣，有很多關於我的評論，但我為國家隊表現出色，出戰世界盃決賽周，一直保持良好狀態。」

馬古尼2019年以全球後衛紀錄價8000萬英鎊轉會費加盟曼聯，由正選變後備亦沒大吵大鬧，並承認：「我跟頂級中堅爭位，華拉尼和馬天尼斯去年均表現出色，保持多場不失球，我必須耐心等待。」

網上廣為流傳的「向馬古尼道歉表格」。（X）

用努力重獲世人尊敬

「現在我已拾回節奏，享受我的足球，我真的很享受為這球會上陣。」馬古尼10月起已連續為曼聯8次正選上陣，當中5場英超4勝1負，只曾0：3不敵曼城，聯賽排名亦由下半版一路回升至目前的第六位，馬古尼贏得的不止是曼聯正選席位，還有世人對他的尊敬。

他曾是不少曼聯球迷的攻擊對象，早前已有不少曼迷搞笑地弄出一張「道歉表格」，在社交媒體上填上表格，公開為曾經狠狠批評或恥笑馬古尼而道歉。