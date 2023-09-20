蘇斯克查詳述C朗重返曼聯由極對變錯誤　馬古尼是他最佳收購之一

蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer，又譯：索爾斯克亞）離開曼聯領隊崗位接近兩年，這位好好先生從來口不出惡言，沒有說舊東家半句壞話，亦未詳細談及領隊任期的種種。近日他終於接受英國記者Andy Mitten訪問，暢談近況和細說曼聯前麈，焦點內容當然是直接、間接導致他被辭退的重心人物C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）。



蘇斯克查在訪問中談及C朗。（Getty Images）

C朗重返紅魔鑄成大錯

蘇斯克查2018年12月重返曼聯，出任看守領隊期間有段蜜月期——頭8仗全勝，頭11場贏10場，19戰14勝的漂亮成績表讓他2019年3月正式獲得帥印。2019/20首次全季由他帶領，英超排名由第六變第三，重返歐聯；之後一季英超再升一級變第二，同時晉身歐霸決賽，面對「歐霸之王」艾馬利領軍的維拉利爾，加時後維持1：1，互射十二碼對手11人全中，曼聯最後一人門將迪基亞射失，紅魔一線之差失落獎盃。

當時看來，曼聯即使失落獎盃，但表現和戰績總算持續進步，前景樂觀，2021年夏天一宗轉會，令蘇斯克查任期完全改寫——C朗拿度歸隊。Andy Mitten問他：「球迷和傳媒都覺得C朗毀掉你的球隊，而他只是活華特（曼聯時任行政總裁）的虛榮收購。他加盟的真相是什麼，你跟他的合作情況如何？」

Ｃ朗重返曼聯的夢幻開始，卻以噩夢終結。（Getty Images）

由極對變錯誤

蘇斯克查稱：「這是一個極難拒絕的決定，我感覺我們需要把握，但最終成為錯誤（but it turned out wrong）。」他續說，「當他簽約時，感覺很對（it felt so right）。球迷在對紐卡素一仗也感受到，（C朗回歸首仗梅開二度，曼聯贏紐卡素4：1）當時奧脫福為之震動，他仍是世上其中一個最佳射手，他看來仍然強大。」

他細數當時一來賽程難踢，而且百事不順，蘇斯克查無點名提及C朗，只說道：「團隊之中你需要每個人向同一方向前行，當事情不對勁，便可看到某些球員的自我跳出來」，他毋須多說，一切已呼之欲出。

馬古尼是蘇斯克查心目中任內最佳收購之一。（Getty Images）

蘇斯克查：最佳收購是般奴和馬古尼

當被問及，曼聯領隊份工是否無可能做到？挪威人答：「不是，但有難度。」期望很高，年代卻已不同，球會無法像昔日般在轉會市場隨心所欲，他說以前C朗和朗尼都是最佳年輕球員，想簽就簽，現在其他球會也有本錢拒絕放人，想買也買不到。

至於任內最佳收購，他說：「立即想到般奴費南迪斯，他提升了球隊。」第二個名字有點意想不到——「哈利馬古尼。他得到這麼多欺凌，實在是恥辱。我為他感到難過，當他加盟時，大大提升球隊防守實力，也振奮隊中氣氛。」

曼聯領隊份工好難做

他指出，曼聯領隊是一份夢寐以求的工作，只是要面對很多困難。任內最大遺憾就是只差一隻獎盃。一球十二碼之差錯失歐霸，使他耿耿於懷：「一球十二碼便能改變我在曼聯任內的觀感。」

他離去後，蘭歷克臨時頂上餘下賽季，可說是噩夢收場。之後坦赫格接手，上季為紅魔注入新氣象，聯賽第三名再次重返歐聯，不料來到今季球會內外再度亂成一團，曼聯領隊一職自費格遜退休後，終究是個無人做得長的三煞位，對坦赫格身同感受：「我知道他正在經歷什麼」，重申這份「筍工」很難做，「這不是電腦模擬器，你要跟人打交道，面對他們所有人的問題和背景。」

蘇斯克查目前在挪威克里斯蒂安松（Kristiansund）低調教波，帶領家鄉球隊3支青年軍，每星期4天，相當忙碌。看到一班熱心學習的年輕人，彼此都很享受，不過每逢比賽日，也會想念執教頂級球隊的日子，他直言不少球隊向他招手，「最近有兩間沙特球會找我」，均被蘇斯克查拒絕了，「當你教過曼聯，便會對想做什麼有要求。」

他喜歡英格蘭和英超，又說不一定重返當地，「或者我需要一個不一樣的挑戰，經歷全新文化，學習新語言。」他認為球會DNA和個性很重要，一個能讓他盡展所長的地方，更舉例，「或許決定去卡迪夫城是錯的，因為個性與風格相沖。」