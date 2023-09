蘇斯克查詳述C朗重返曼聯由極對變錯誤　馬古尼是他最佳收購之一

蘇斯克查(Ole Gunnar Solskjaer,又譯:索爾斯克亞)離開曼聯領隊崗位接近兩年,這位好好先生從來口不出惡言,沒有說舊東家半句壞話,亦未詳細談及領隊任期的種種。近日他終於接受英國記者Andy Mitten訪問,暢談近況和細說曼聯前麈,焦點內容當然是直接、間接導致他被辭退的重心人物C朗拿度(Cristiano Ronaldo,又譯:C羅)。



蘇斯克查在訪問中談及C朗。(Getty Images)

C朗重返紅魔鑄成大錯

蘇斯克查2018年12月重返曼聯,出任看守領隊期間有段蜜月期——頭8仗全勝,頭11場贏10場,19戰14勝的漂亮成績表讓他2019年3月正式獲得帥印。2019/20首次全季由他帶領,英超排名由第六變第三,重返歐聯;之後一季英超再升一級變第二,同時晉身歐霸決賽,面對「歐霸之王」艾馬利領軍的維拉利爾,加時後維持1:1,互射十二碼對手11人全中,曼聯最後一人門將迪基亞射失,紅魔一線之差失落獎盃。

當時看來,曼聯即使失落獎盃,但表現和戰績總算持續進步,前景樂觀,2021年夏天一宗轉會,令蘇斯克查任期完全改寫——C朗拿度歸隊。Andy Mitten問他:「球迷和傳媒都覺得C朗毀掉你的球隊,而他只是活華特(曼聯時任行政總裁)的虛榮收購。他加盟的真相是什麼,你跟他的合作情況如何?」

C朗重返曼聯的夢幻開始,卻以噩夢終結。(Getty Images)

由極對變錯誤

蘇斯克查稱:「這是一個極難拒絕的決定,我感覺我們需要把握,但最終成為錯誤(but it turned out wrong)。」他續說,「當他簽約時,感覺很對(it felt so right)。球迷在對紐卡素一仗也感受到,(C朗回歸首仗梅開二度,曼聯贏紐卡素4:1)當時奧脫福為之震動,他仍是世上其中一個最佳射手,他看來仍然強大。」

他細數當時一來賽程難踢,而且百事不順,蘇斯克查無點名提及C朗,只說道:「團隊之中你需要每個人向同一方向前行,當事情不對勁,便可看到某些球員的自我跳出來」,他毋須多說,一切已呼之欲出。

馬古尼是蘇斯克查心目中任內最佳收購之一。(Getty Images)

蘇斯克查:最佳收購是般奴和馬古尼

當被問及,曼聯領隊份工是否無可能做到?挪威人答:「不是,但有難度。」期望很高,年代卻已不同,球會無法像昔日般在轉會市場隨心所欲,他說以前C朗和朗尼都是最佳年輕球員,想簽就簽,現在其他球會也有本錢拒絕放人,想買也買不到。

至於任內最佳收購,他說:「立即想到般奴費南迪斯,他提升了球隊。」第二個名字有點意想不到——「哈利馬古尼。他得到這麼多欺凌,實在是恥辱。我為他感到難過,當他加盟時,大大提升球隊防守實力,也振奮隊中氣氛。」

曼聯領隊份工好難做

他指出,曼聯領隊是一份夢寐以求的工作,只是要面對很多困難。任內最大遺憾就是只差一隻獎盃。一球十二碼之差錯失歐霸,使他耿耿於懷:「一球十二碼便能改變我在曼聯任內的觀感。」

他離去後,蘭歷克臨時頂上餘下賽季,可說是噩夢收場。之後坦赫格接手,上季為紅魔注入新氣象,聯賽第三名再次重返歐聯,不料來到今季球會內外再度亂成一團,曼聯領隊一職自費格遜退休後,終究是個無人做得長的三煞位,對坦赫格身同感受:「我知道他正在經歷什麼」,重申這份「筍工」很難做,「這不是電腦模擬器,你要跟人打交道,面對他們所有人的問題和背景。」

蘇斯克查目前在挪威克里斯蒂安松(Kristiansund)低調教波,帶領家鄉球隊3支青年軍,每星期4天,相當忙碌。看到一班熱心學習的年輕人,彼此都很享受,不過每逢比賽日,也會想念執教頂級球隊的日子,他直言不少球隊向他招手,「最近有兩間沙特球會找我」,均被蘇斯克查拒絕了,「當你教過曼聯,便會對想做什麼有要求。」

他喜歡英格蘭和英超,又說不一定重返當地,「或者我需要一個不一樣的挑戰,經歷全新文化,學習新語言。」他認為球會DNA和個性很重要,一個能讓他盡展所長的地方,更舉例,「或許決定去卡迪夫城是錯的,因為個性與風格相沖。」