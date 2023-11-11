英超｜坦赫格解釋華拉尼今季上陣較少原因　竟是因為要重用馬古尼

自2021年夏天加盟後，華拉尼（Raphael Varane）一直是曼聯後防的第一選擇，其表現備受讚賞，也被認為是「紅魔鬼」後防不可或缺的領袖。

不過這名法國中堅最近卻缺乏上陣機會，曼聯領隊坦赫格（Erik Ten Hag）在記者會上否認兩人不和傳聞，指出不用華拉尼的真正原因，原來與哈利馬古尼（Harry Maguire）有關。



歐聯對哥本哈根一役，莊尼伊雲斯（Jonny Evans）上陣15分鐘因傷退下火線，華拉尼後備入替，球迷已有一段時間沒有看到這名法國中堅在比賽初段已站在球場上，近7場各項賽事中，他只在9月30日面對水晶宮一役正選上陣。

歐聯對哥本哈根一役，華拉尼（右）因伊雲斯受傷，在比賽第15分鐘便後備入替。（Getty Images）

自利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）2022年加盟曼聯，華拉尼大都與他搭檔，成為坦赫格麾下的中堅「鐵膽」。但最近華拉尼缺乏上陣機會，有傳他與坦帥不和，又或是這名法國中堅狀態不佳云云。坦赫格在對盧頓的賽前記者會上否認相關傳聞：「絕對不是，我沒出華拉尼是出於戰術原因，我認為馬古尼跟伊雲斯踢得很好。」

賽前記者會上，坦赫格否認與華拉尼不和，也表示他狀態及表現沒有問題。（Getty Images）

他進一步解釋在某些比賽中，馬古尼跟華拉尼已證明過他們可以拍檔上陣，「只是這兩人之一出任左中堅時，球隊的組織會變得不太流暢」。同時他認為伊雲斯在後場向前傳球的能力更佳，因此他才會選擇讓伊雲斯踢左中堅來配合馬古尼，不過坦帥續稱「這從來不是什麼問題」。

坦赫格解釋最近頻用伊雲斯擔任正選，是因為後者的向前傳球能力較佳。（Getty Images）

「就像我去年說的，馬古尼上陣次數不太多，我一直都對華拉尼的表現很滿意。不過現在馬古尼的表現非常好，所以隊內會出現競爭。」坦赫格又補充，華拉尼跟伊雲斯或是跟域陀連迪路夫（Victor Lindelöf）都是不錯的組合。

昔日笑柄今季吐氣揚眉

30歲華拉尼在來到奧脫福前已滿身榮譽：為法國贏得1次世界盃冠軍、助皇馬4屆歐聯封王。至於馬古尼，在一兩個月仍是經常被球迷嘲笑的「麥麥送」，若開季前有人跟你說，坦赫格會為了馬古尼而棄用華拉尼，相信你大概會覺得那人瘋了。

華拉尼是法國奪得2018世界盃的主力中堅。（Getty Images）

不過馬古尼近期確實頻有出色表現，在評分網站Sofascore中，不論是英超還是歐聯賽事，他的評分均為全隊中堅最高，在上月兩次以關鍵入球或助攻成為球隊贏波功臣，亦鮮有出現能被球迷截為精華的「蝦碌」鏡頭，與往日經常淪為笑柄及球隊罪人的表現截然兩人。

馬古尼今季表現大為改善，不再是球迷口中的「麥麥送」。（Getty Images）

值得一提的是，伊雲斯今仗因傷無法出戰，意味着曼聯能用的中堅只剩下馬古尼、華拉尼及連迪路夫3人。近期馬古尼狀態大勇，不少英媒都相信他仍為坦赫格今場派出的「鐵膽」，至於華拉尼今場會否正選上陣，這名教頭在記者會上則沒有透露。

曼聯周六（11日）晚11時主場迎戰盧頓，在對手不強的情況下，坦帥再次試驗馬古尼與華拉尼的中堅組合是否奏效也不意外，可若後者爭輸連迪路夫，便意味着他在球隊的戰術地位愈發低下。