英超｜馬古尼不足1分鐘撞到頭仍堅持到底　曼聯將帥名宿齊盛讚

在主場連續兩場吞3蛋的曼聯，今仗作客富咸不容再失，幸好隊長般奴費南迪斯完場前攻入絕殺一球，助曼聯一球小勝，先為頹勢止血。不過，前隊長哈利馬古尼（Harry Maguire，又譯麥佳亞）今仗同樣功不可沒，這名英軍中堅開段不足1分鐘撞到頭，即使全場多次接受軍醫檢查，但他依然堅持到底，馬古尼的表現獲得將帥盛讚。



開賽不足1分鐘，馬古尼爭頂時撞中對方球員的肩膊，隨後似乎有點不妥跪在地上，軍醫立即入場治理傷勢，這名英格蘭中堅繼續作賽。戰至下半場，馬古尼似乎又有點「暈陀陀」，軍醫再度入場，後備的華拉尼隨即熱身，但仍然可以堅持下去。

英超｜曼聯作客1：0富咸 般奴末段絕殺奠勝 奧拿拿兩連撲保不失

馬古尼。（路透社）

富咸在下半場一度形勢不俗，一直壓着曼聯的後半場，除了奧拿拿兩連撲外，馬古尼同樣交出多次關鍵封阻，其中擋出韋利安的射門及傳送，堵截富咸的攻勢，曼聯力保清白之身，馬古尼功不可沒。

數據上同樣顯出馬古尼的貢獻，多項數據冠絕全隊，全場12次成功傳球往進攻三閘線，全場9次對抗﹑7次空中對抗及8次解圍，亦是全曼聯最佳。馬古尼獲得《曼徹斯特晚報》的7分評分，與奧拿拿同列為全隊最高分。

馬古尼與奧拿拿曾經是外界的箭靶，如今二人今仗助曼聯力保不失。（路透社）

哈利馬古尼的出色表現，當然獲得隊友盛讚，入球功臣般奴直言馬古尼是隊中關鍵一員，「縱然全隊所有人都對球隊十分重要，大家都是缺一不可，但哈利今仗的表現，對我們來說就是關鍵一員，他發揮非常好，希望他在日後都可以保持這個高水平。」主帥坦赫格同樣對馬古尼的表現讚好，「不只在防守上，（馬古尼）在向前傳送上亦有極佳表現。」

不論進攻或防守都有馬古尼的身影，曼聯名宿舒米高直言，馬古尼毫無疑問是今仗最佳球員，「他（馬古尼）今仗彷彿無處不在，縱然他面對不少負評，如今他以行動來回應，他今仗必定是曼聯最佳球員。任何領隊也無法棄用他，若曼聯沒有他的話，我看不見勝利的機會。」