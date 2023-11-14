世界盃外圍賽｜非洲國家厄立特里亞退賽　傳政府擔心球員「失蹤」

本周是國際賽期，世界盃外圍賽非洲區分組賽即將舉行，但厄立特里亞（Eritrea）賽前宣布退出。當地足總及國際足協並無解釋退賽原因，有英國傳媒引述消息稱，厄立特里亞政府擔心球員趁出國比賽逃亡，到他國尋求政治庇護，所以不准許國家隊參與世界盃外圍賽。厄立特里亞原定周四出戰首輪E組分組賽作客摩洛哥。



厄立特里亞國家隊在賽前不足一周宣布退出世界盃外圍賽。（網上圖片）

國際足協上周六（11日）發表聲明，他們與非洲足協確認，厄立特里亞國家隊退出今屆世界盃外圍賽。

厄立特里亞本身被列入世界盃外圍賽非洲區E組，同組有摩洛哥、贊比亞、剛果、坦桑尼亞、尼日爾。國際足協表示，所有厄立特里亞的分組賽取消，其餘比賽不變。小組首名可以直接晉身決賽周，次名則有可能參加附加賽。

世界盃外圍賽非洲區分組賽今月展開，厄立特里亞原定周四作客勁旅摩洛哥，下周一主場對剛果；由於厄立特里亞的球場不合規格，對剛果的比賽亦會在摩洛哥上演。

厄立特里亞超過兩年沒有正式比賽，未能計算世界排名。（網上圖片）

國際足協的聲明沒有解釋厄立特里亞退賽的原因，厄立特里亞足總亦未有回應。英國《衛報》報道，據了解厄立特里亞球員已為今月的兩場外圍賽準備了3個月，但他們在10月底收到通知，國家隊不會參與外圍賽。

報道表示，部分厄立特里亞球員嘗試遊說該國政府的體育及文化部准許他們出賽，但被拒絕。根據數個接近球隊的消息稱，厄立特里亞國家隊被禁止參與外圍賽的主要原因是，政府擔心球員利用到海外作客比賽的機會逃亡，並申請政治庇護。

厄立特里亞總統阿弗韋爾基（Isaias Afwerki）被外界視為獨裁者，自該國1993年脫離埃塞俄比亞獨立後，便一直由阿費沃基統治。他在國內實施高壓政策，例如終身兵役。

一位消息人士說：「這令人心碎！他們正扼殺厄立特里亞足球。球員想得到一個解釋也不容易。他們可能因為你的抗議而送你入獄。你只能夠等待，看看他們的決定。」

厄立特里亞上場比賽是2020年1月對蘇丹的友賽。由於他們近兩年沒有任何比賽，所以在國際足協沒有世界排名。

報道表示，在2019年底，厄立特里亞打入東非及中非盃（CECAFA Cup）決賽，但有7名球員在烏干達失蹤，至今仍下落不明。那場決賽厄立特里亞以0：3不敵烏干達得亞軍。同年，厄立特里亞U20到烏干達參加U20東非及中非盃，亦有4名小國腳失蹤。