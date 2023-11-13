世界盃外圍賽︱港足主教練回應流浪李輝立言論　艾華頓落選有原因

香港足球代表隊即將展開世界盃外圍賽次圈的旅程，但球隊主力艾華頓落選，主教練安達臣今解釋箇中原因。

流浪總監李輝立早前批評陣中港腳表現不濟，質問「港隊教練教了什麼」，安達臣也作出了回應。



港足周四於世界盃外圍賽次圈作客伊朗，周一決選23人，並於今晚開操。現場所見，黃威、胡晉銘、陳晉一等周日比賽消耗較多，僅作健身或簡單恢復；有輕傷的羅梓駿則在場邊慢跑，而效力德丙的米高就會在伊朗直接會合球隊。

羅梓駿今日僅在場邊慢跑，未有隨大隊訓練。（袁志浩攝）

艾華頓因傷落選 對土庫曼或可候命

決選名單上缺少狀態甚佳的守門員保羅，跟進攻主力艾華頓，令人意外。雖然兩人均在周日的高級組銀牌四強踢足全場，但主教練安達臣表示他倆都有傷在身，「艾華頓3個月來膝頭都有傷，他一直踢、一直痛。你可以看見他那場比賽踢得不太好，我想他再次「弗」起來，所以讓他休息，或在第二仗可以候命。」

而安達臣也承認，港隊會以另一份球員名單應付主場對土庫曼一役。他特別提到正申領特區護照的巴西籍前鋒祖連奴，「他正等待巴西當局的信件，若文件到手，就可以很快入籍，或會帶來驚喜。」

安達臣解釋艾華頓落選原因。（袁志浩攝）

世界排名第23的伊朗身為「亞洲一哥」，安達臣預計小組內難有球隊能在這支勁旅身上取分，因此讓部份球員避戰也無可厚非。

「我們今仗會盡力取得好結果，也肯定第二仗（對土庫曼）對晉級或排名更重要。對伊朗不會有太多控球權，但亞運時其實也一樣，所以我們會努力防守、遮位，嘗試再創造佳績。」

林衍廷首度入圍大港腳。（袁志浩攝）

李輝立質疑「港隊教練教什麼」 安達臣冷靜回應

流浪中場林衍廷今次首度入圍大港腳決選，但流浪上周六在高級組銀牌四強落敗後，總監李輝立曾批評陣中兩位港隊成員李毅凱及林衍廷「交唔到功課」，質疑兩人歸隊後表現變差，「要問一問港隊教練教了他們什麼。」

安達臣先解釋，林衍廷一直在自己的選兵名單上，亞運跟對方合作後，認為這悍將心態不錯，對球隊或有幫助。然而他不評論李輝立的言論，僅表示：「潘沛軒跟余在言在亞運後都有很大進步。如果你問金東進（傑志教練）有關潘沛軒的情況，他會給你正確答案。」

林衍廷就坦言大港腳初體驗跟亞運時有很大分別，「好多人在後邊叫住我」，他透露安達臣要求自己減肥，「盡力做到最好，不給自己太多壓力。」對於李輝立的意見，他如此回應，「 不論誰批評，我也不介意，因證明你有留意我。我會做好本份、專注場上表現，對得住自己就可以。」

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另外，傑志中堅羅素早前宣布不再代表港隊，安達臣指會尊重對方選擇。他也透露，因謝家強效力非常低組別的聯賽，目前暫沒有跟對方聯繫，「今個國際賽期後，我會了解他的情況，如果他狀態不錯，有可能會參與12月的港隊訓練營。」

2026世界盃暨2027亞洲盃外圍賽第二圈

港隊11月份賽程：



伊朗 Vs 香港

日期：11月16日（四）

香港時間：10：30pm

地點：阿薩迪體育場



香港 Vs 土庫曼

日期：11月21日（二）

時間：08：00pm

地點：香港大球場

票價：待定

