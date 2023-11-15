行山｜西貢新街渡航線入滘西村糧船灣　單程票價$65設長者$2優惠

來往西貢、滘西村及糧船灣的新街渡航線在上周末（11日）啟航，逢周末及假日提供服務，單程船費65元。前往西貢北丫、東丫、白虎山以至白腊灣一帶行山的朋友，可以乘搭新航線，更方便地抵達糧船灣起步，或者落山時多一個回西貢市中心的選擇。滘西村位於滘西洲，是個較冷門的行山地方，但島上都有座神仙井山。



翠華船務這條新航線在11月11日起啟航，圖中船隻並非這條航線。（翠華船務Facebook）

這條航線逢周六、周日及公眾假期航行，會有4班船從西貢碼頭開出，往滘西村及糧船灣，分別是上午9時半、11時半、下午2時半及4時半。

【按圖放大船期表】

當中，最早的一班船在早上9時半從西貢公眾碼頭出發，約早上10時先抵滘西村，到10時半左右抵糧船灣。如果打算入去行山的朋友，建議搭最早的一班船，因為下一班遲兩小時，中午12時半才入到糧船灣，恐怕就太晏起步。

回程方面，大家可以留意，下午3時半及5時半都有船從糧船灣駛回西貢市中心，航程亦大概1小時，換言之分別4時半及6時半到西貢公眾碼頭。

適逢西貢海藝術節，這條航線近兩星期的閒日亦有加班服務，周一除外，出發前請留意船期。

【按圖看近兩周加班船期】

這條航線亦有參與2元公共交通票價優惠計劃，60至64歲香港居民必須使用樂悠咭以享用優惠；65歲或以上人士現時可繼續使用不記名的長者八達通或個人八達通享用優惠；而合資格殘疾人士可使用註有有效「殘疾人士身分」的個人八達通享用優惠。

糧船灣天后宮。（香港地質公園網站）

據香港地質公園的資料，糧船灣舊稱龍船灣、龍船澳，據說這裡的居民以前使用一種瘦長的船作為交通工具，由於貌似龍舟，因而得名。糧船灣曾是西貢海域最大的島嶼，1978年萬宜水庫及其東西兩條堤壩建成後，糧船灣便與西貢半島相連。其英文名稱High Island，直接說明島嶼的特徵，亦即是西貢地區最高的島嶼，最高點為海拔278米。糧船灣一面是萬宜水庫，其餘三面環海，沿岸布滿壯觀的六角形岩柱。這裡景觀多樣，風景秀麗，散布在海灣的客家鄉村及漁民仍保留古樸的面貌，香港旅遊發展局舉辦的西貢海藝術節2023至2024年將擴展到這裏，在村內設置藝術品，藉以豐富遊客的郊遊體驗。

糧船灣公立學校。（香港地質公園網站）

糧船灣附近有大蛇頂、北丫頂、白虎山等山峰，岸邊有東丫、北丫、沙橋、白腊等海旁村莊，可以遊覽龍船灣天主堂遺址、糧船灣公立學校、歷史悠久的天后宮、古老的石砌房屋，以及魚排密布的美麗海灣。

以往山友到這些地方遠足，往往要在西貢市中心搭的士入萬宜水庫，單程車費逾百元，或者搭車到北潭涌再轉專線小巴9A，在萬宜路中途下車。若果上年紀的山友，搭船就較划算及方便。多一個交通選擇，山友在計劃路線上可以有更多變化。

滘西村則較冷門，村內及附近有滘西村故事館、洪聖古廟、中草藥徑、瑤柱石。滘西洲的行山路線不多，而且甚少人行，山徑可能不明顯。由滘西村出發，可以到訪滘西洲的最高峰神仙井山。