港人海外行山熱點　富士山立冬日積雪消失　氣溫連日異常溫暖

富士山是港人到海外行山的熱點，這座日本最高峰近日出現奇景，頂峰的積雪在立冬日幾乎完全消失。日本放送協會（NHK）周三（8日）立冬日報道，引述日本氣象廳指，由於有暖空氣流入，富士山頂的氣溫異常地持續高於正常水平，導致大部分積雪融化及消失。



日本氣象廳表示，由於過去幾日天氣異常溫暖，山上大部分積雪已融化及消失。自今月初起，有暖空氣流入日本東部地區，令到氣溫持續高於正常水平，連富士山頂也不例外。

富士山是香港人到海外行山的熱點。（資料圖片/顏銘輝攝）

根據NHK的影片，富士山頂在10月30日還鋪滿白皚皚的積雪。

由11月5日至7日，富士山頂的氣溫連續三日都高於攝氏零度的冰點。自1932年有統計以來，這是富士山頂在11月第7次連續三日氣溫高於零度，所以情況相當罕見。在11月7日，富士山頂的氣溫為4.1度，比平均氣溫高8.1度。

報道還提及，日本首都東京的氣溫亦破紀錄，在11月7日中午錄得27.5度，創有紀錄以來的11月氣溫新高，之前的紀錄是1923年的27.3度。

日本富士山。（Getty Images）

高3776米的富士山是港人到海外行山的熱門地點，每逢7月上旬開山至9月上旬。吉田線、須走線、富士宮線、御殿場線四條登山路徑會在這段時間開放，山屋亦會營業，適合以觀光為主的遊客登山遊覽。在開山期以外，則不建議上山，因為冬攀富士山是十分危險的。