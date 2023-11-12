西貢行山｜上海拔432米鷓鴣山賞靚景 下山必去小夏威夷瀑布打卡
撰文：CATT’S BLOG
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颱風小犬吹襲台灣，其氣流下沉影響華南，本港大致天晴，小組活動安排到鷓鴣山，壁屋集合。
（出發日期：2023年10月4日）
早上天晴，天氣悶熱，在牛池灣吃過早餐，搭91P巴士到壁屋巴士站下車，過對面碧翠路，等齊人沿豪宅上行，至盡頭左邊入小路，前行少許過涼亭，經墳路上海拔432米鷓鴣山。
▼按圖看清路線及沿途風景，壁屋碧翠路起步上鷓鴣山👇👇👇
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抖一抖後沿路下山，在岔路口右轉寶坑徑方向至蓮苑台，小夏威夷瀑布旁大休。天氣太熱原想上大上托都不去了，休後沿山徑出翠林邨，到體育館梳洗一下再搭車離開，今日路線縮短了只走了6公里多，4小時走完。
▼按圖看清路線及沿途風景，小夏威夷瀑布旁大休，休後沿山徑出翠林邨👇👇👇
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